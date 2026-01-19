Sénégal/Maroc: Finale Sénégal-Maroc - A Ziguinchor, une ferveur populaire portée par l'espoir d'une deuxième étoile pour les Lions

À mesure que le coup d'envoi de la finale opposant le Sénégal au Maroc, prévue au stade Prince Moulay Abdellah approche, l'excitation et l'ambiance des supporters de l'équipe nationale du Sénégal deviennent palpables dans la ville de Ziguinchor (sud).

Le match de finale des Lions du Sénégal face au Maroc, s'est imposé comme le principal sujet de conversation dans les rues et grandes artères de la capitale sud, reléguant parfois au second plan, les sujets abordés quotidiennement sur les préoccupations et difficultés des habitants.

Les pronostics sur la finale contre le Maroc, favorables à l'équipe nationale sénégalaise vont bon train.

Du centre-ville aux quartiers périphériques, l'espace urbain est décoré aux couleurs nationales. Des drapeaux vert, jaune et rouge flottent sur les toits et balcons de nombreuses habitations.

À certains carrefours, des banderoles et fanions témoignent de l'attachement des populations locales aux Lions de la Téranga.

Les conducteurs de motos-taxis, communément appelés "jakartamen", participent pleinement à cette ambiance festive d'avant-match. Ils ont orné leurs engins de drapeaux, rubans ou autocollants aux couleurs nationales et de l'équipe nationale.

"Aujourd'hui, tout le monde doit sentir que le Sénégal joue une finale", confie l'un d'eux, rencontré au quartier Lyndiane, près d'un feu tricolore.

Au coeur de ce quartier périphérique de la commune de Ziguinchor, des jeunes filles montrent allègrement leurs visages peints aux couleurs nationales, signe d'une mobilisation populaire pour une victoire des Lions du Sénégal.

Au marché Boucotte, principal centre commercial de Ziguinchor, l'effervescence est particulièrement perceptible. Les étals de vendeurs de maillots et d'articles sportifs ne désemplissent pas. Les commerçants rivalisent d'ardeur pour écouler rapidement leurs derniers stocks de maillots, de drapeaux, de bandeaux, de vuvuzelas et sifflets, avant le coup d'envoi de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations.

"À cet instant, on ne se plaint plus. Nous avons pratiquement épuisé nos stocks, tout est vendu", se réjouit un vendeur installé à l'entrée de ce marché. Selon lui, les maillots sont écoulés entre 4 000 et 5 000 francs CFA.

"Aujourd'hui, les clients s'arrachent les maillots. Ils veulent juste avoir des maillots pour supporter l'équipe nationale", ajoute-t-il.

Parmi les articles les plus prisés figurent les sifflets et vuvuzelas aux couleurs nationales.

Mouride Fall, commerçant au marché Boucotte, avance que les Lions vont remporter la finale.

"On va gagner. On aura une deuxième étoile sur le maillot national", dit-t-il avec assurance, tout en écoulant le restant de son stock.

Dans les cafés, les gargotes et les concessions familiales, les choix tactiques du sélectionneur, la forme des joueurs et des précédentes confrontations contre le Maroc ravivent encore les discussions, en attendant le début de cette rencontre.

Les souvenirs du dernier sacre continental des Lions au Cameroun restent encore vivaces chez les supporters les plus âgés, entrainant un optimisme général sur un nouveau sacre, symbole d'une deuxième étoile.