Sénégal: Richard-Toll - 36 poches de sang collectées pour le centre de santé de Gaya

18 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Le collectif catholique et musulman, en collaboration avec la Croix-Rouge sénégalaise a collecté, samedi, 36 poches de sang au profit du centre de santé de la commune de Gaya (nord), confronté à une pénurie de produits sanguins depuis plusieurs semaines.

"La collecte annuelle, relancée cette année avec succès, a permis de collecter 36 poches de sang, contribuant ainsi à atténuer la pénurie de sang du centre de santé de Gaya", a dit Margarette Mbengue, coordinatrice dudit collectif au terme de la collecte.

Plusieurs membres du collectif catholique et musulman, ont participé à la séance de collecte de sang.

"Le don de sang est un acte de solidarité essentiel, qui transcende les croyances religieuses", a ajouté Mme Mbengue.

La collecte annuelle de sang du collectif catholique et musulman est une initiative solidaire lancée depuis une quinzaine d'années.

