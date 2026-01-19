Congo-Brazzaville: Dernier hommage à Pascal Andjembo en France

La première partie des obsèques de l'ancien journaliste et diplomate Pascal Andjembo, décédé le 28 décembre 2025 à l'âge de 80 ans à Paris, s'est tenue le vendredi 16 janvier à la Chambre funéraire Joncherolles de Villetaneuse, près de Paris. L'ambassadeur Rodolphe Adada et ses collaborateurs de la diplomatie congolaise en France lui ont rendu un dernier hommage à Paris.

Lors de cette cérémonie empreinte d'émotion atténuée par l'intermède de chansons de l'orchestre les Bantou de la Capitale, amis et proches ont tenu à se retrouver auprès de « leur père, grand-père, frère, oncle à forte personnalité, un homme qui était pleinement lui-même », pouvait-on retenir de l'oraison funèbre.

Homme de gauche, député dit « le plus cher », Pascal Andjembo s'est formé au Parti Congolais du Travail. Homme à la plume facile et au goût des mots justes, il est l'auteur du livre " Quel roman que ma vie", paru chez l'Harmattan en 2022. Son cursus politique et sa praxis l'ont conduit à écrire ses mémoires, pour transmettre aux générations présentes et futures captivées par la profession politique le mobile militant et ses exigences sacerdotales, morales et éthiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son livre, il a témoigné également de sa carrière d'enseignant, de journaliste et de diplomate. La politique l'a marqué au fer rouge sans flétrir ses convictions idéologiques de gauche, et surtout pour l'avoir conduit en prison et en exil. Il s'exprime librement sur les principaux segments de la vie nationale dont il tire des enseignements et rend également hommage à certaines personnalités qui l'ont fait progresser.

C'est à cet enseignant passionné, qui a transmis bien plus que des savoirs, éveillé des esprits, marqué des élèves, qu'à n'en point douter la cérémonie de Villetaneuse du vendredi 16 janvier, à la mi-journée, a tenu à rendre hommage pour qu'il laisse en chacun des traces durables. À l'issue de la cérémonie, le cercueil a été transporté vers le fret aérien en partance vers Brazzaville.