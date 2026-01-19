Sénégal: Kédougou - Un individu arrêté en possession d'une importante quantité de substance psychotrope et de drogue

Kédougou — La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou a mis aux arrêts un individu en possession de 2 640 comprimés de tramadol (une substance psychotrope) et 500 grammes de "skunk", une variété de cannabis puissante, à Grand Tenkoto, une localité de la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS de source policière.

L'individu, soupçonné d'appartenir à un réseau de trafic international de substances psychotropes et de drogue, se livrer aussi à la vente illicite des comprimés de tramadol et de "skunk", selon la même source.

Il a été déféré au Tribunal de grande instance de Kédougou, au terme de sa garde à vue légale pour détention et trafic de drogue, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.