Sénégal: Keur Madiabel - Islam et bonne gouvernance, thématique centrale de la 78e édition du Gamou de Médina Niassène

Keur Madiabel (Kaolack) — La 78e édition du Gamou annuel de Médina Niassène, organisée dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Keur Madiabel, département de Nioro du Rip (centre), a été placée sous le thème de "la vision de l'Islam dans la bonne gouvernance", a constaté l'APS.

L'événement religieux s'est tenu en présence du préfet du département de Nioro du Rip, Ibrahima Fall, du Khalife de Médina Niassène, Cheikh Mouhamadoul Mahi Serigne Mbaye Niass, et d'une forte délégation représentant, le Khalife de la Faydatou Tidjaniya, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass de Médina Baye.

Selon le président du Rassemblement de la Hadara Albakiria pour la coordination des événements de Médina Niassène (RAHABCE), Serigne Aliou Barkham Niass, le choix de ce thème vise à transmettre les prescriptions de l'Islam et les enseignements du prophète Mouhamed (PSL), sur la gestion vertueuse des affaires publiques.

"La bonne gouvernance dans l'Islam, repose sur des actions orientées vers la satisfaction des préoccupations des populations, la promotion de la justice, de la sécurité, de l'équité et de la stabilité", a-t-il ajouté.

Représentant également le Khalife de Médina Niassène, Serigne Aliou Barkham Niass, a déploré la perte des repères, des modèles de bonne gouvernance et de gestion des affaires publiques.

Il a salué l'accompagnement de l'État pour garantir la réussite de ce Gamou. " Toutes les préoccupations exprimées par le comité d'organisation ont été satisfaites grâce à l'implication des services déconcentrés de l'État", a-t-il dit.

Le préfet du département de Nioro du Rip, Ibrahima Fall, a magnifié la bonne collaboration entre l'administration territoriale et le comité d'organisation, saluant l'engagement des services de l'État qui, selon lui, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement.