Sénégal: À Thiès, la vente d'effigies et d'articles sportifs en plein essor

Le commerce des accessoires aux couleurs nationales, prisés par les supporters pour encourager l'équipe nationale de football engagée à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, connaît un véritable essor à Thiès, à quelques heures de la finale que le Sénégal disputera ce dimanche à Rabat (Maroc).

Comme lors de chaque grande compétition internationale impliquant les Lions, de nombreux commerçants et marchands ambulants proposent maillots, brassards, autocollants, drapelets, écharpes et autres gadgets aux couleurs vert-jaune-rouge et à l'effigie de la Fédération sénégalaise de football.

Ces accessoires, largement arborés par les supporters, servent à manifester leur attachement et leur soutien à l'équipe nationale.

Devant le tribunal d'instance de Thiès, en face à la Promenade des Thiessois, Babacar Fall, jeune vendeur à la sauvette, vêtu aux couleurs nationales, tient à la main plusieurs drapelets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ne tarit pas d'éloges sur la CAN 2025, qu'il qualifie d'exceptionnelle", soulignant l'impact positif de la compétition sur ses activités commerciales. "Depuis le début de la compétition, avec les victoires qui s'enchaînent, mes marchandises s'écoulent très vite", se réjouit-il.

Spécialisé dans la vente d'articles destinés aux usagers du tribunal, notamment les enveloppes, en format papier et des chemises cartonnées, Babacar Fall dit avoir réorienté son activité vers la vente d'accessoires et articles liés à l'équipe nationale de football pour tirer profit de la Coupe d'Afrique des nations.

"Plus l'équipe avance, mieux les maillots, les drapeaux et les brassards se vendent", confie-t-il, précisant avoir renouvelé son stock vendredi dernier, ses produits se vendant rapidement.

Sa clientèle est composée aussi bien de travailleurs du tribunal que de passants et de visiteurs de la Place de France. Les prix varient de 100 francs CFA pour un autocollant à 500 francs CFA pour un foulard de tête ou un drapeau, tandis que les drapelets sont vendus à 300 francs CFA.

Depuis son véhicule, Mouhamadou Fall, venu s'approvisionner en drapeaux et foulards, explique être originaire de Mont-Rolland, où la municipalité prévoit l'installation d'une fan zone. "Ces gadgets sont destinés aux enfants qui fréquenteront la fan zone", précise-t-il.

À l'instar de nombreux autres commerçants, Mame Diarra Dieng, vendeuse de friperie, s'est également reconvertie temporairement dans la vente d'accessoires de supporters, parcourant la ville pour écouler ses articles.

En raison du caractère lucratif de cette activité, des étals d'objets aux couleurs nationales sont visibles le long de plusieurs artères de la ville. Presque tous les vendeurs interrogés indiquent avoir renouvelé à plusieurs reprises leurs stocks de maillots, drapeaux et foulards afin de répondre à la forte demande des Thièssois.

Une victoire du Sénégal face au Maroc, ce dimanche, pourrait prolonger ce dynamisme commercial pendant au moins une semaine, avec l'accueil de l'équipe nationale et la célébration éventuelle d'un deuxième sacre continental.