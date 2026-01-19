Dakar — Ibrahima Cissé, ancien journaliste à l'Agence marocaine de presse (Map) à Dakar, a estimé, dimanche, que la finale de la CAN opposant les équipes du Sénégal et du Maroc ne devrait pas éclipser les relations particulières liant les deux pays.

Dans un texte transmis à l'APS intitulé "Maroc-Sénégal : Que la passion ne l'emporte pas sur la raison", Ibrahima Cissé souligne que "jamais dans les relations millénaires entre le Maroc et le Sénégal, évènement n'a été aussi populaire que la finale pour la Coupe d'Afrique des nations, qui se joue ce dimanche 18 janvier à Rabat, opposant les deux pays".

"Cette fête de la jeunesse qui attire et fait vibrer, ne doit pas nous faire oublier qu'il s'agit certes d'une compétition, mais d'un évènement, donc de quelque chose qui est limitée dans le temps. Or, les relations Maroc-Sénégal dépassent le temps. Elles sont historiques, inébranlables et inoxydables, résistent à l'usure du temps et surmontent les épreuves", rappelle t-il.

Durant ses 40 ans de carrière professionnelle au cours desquels, il a été journaliste au Bureau régional de l'agence marocaine de presse (MAP), Cissé dit avoir "eu le privilège de vivre de l'intérieur et en profondeur la réalité de ces relations".

"A un moment où tout était tendu pour le Sénégal, c'était le Maroc qui était là. Comme un soldat de garde, il montait +la sentinelle+", écrit-il, citant, en exemple, l'intervention de l'armée marocaine dans les opérations de déminage en Casamance.

Il a également évoqué la présence du Maroc dans les secteurs de la vie nationale au Sénégal : éducation, santé, sécurité, économie, etc....

"Par plusieurs fois, des sommités marocaines répétaient que tout ce qu'ils font en Afrique se fera avec le Sénégal, mais pas sans le Sénégal", témoigne Ibrahima Cissé.

Il ajoute en outre que "le Sénégal a été pendant longtemps, la première destination des investissements du Maroc à l'étranger. Le domaine diplomatique se passe de commentaire, tant il est si étroit".

M. Cissé constate que les différents régimes qui se sont succédés au Sénégal, depuis 1960 ont préservé ces relations, si particulières.

"Du Président Léopold Sédar Senghor, au Président Bassirou Diomaye Faye, en passant par les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, les relations Maroc-Sénégal ont toujours été stables, constantes et harmonieuses. Il est d'ailleurs heureux que constater, que le Président Bassirou Diomaye Faye s'emploie au renforcement de ces relations", souligne t-il.

Selon lui, "même s'il n'a pas encore effectué de visite officielle au Maroc, on constate, depuis son arrivée au pouvoir, des échanges réguliers de visites officielles de membres du gouvernement, de hautes personnalités civiles et militaires, dans l'un ou l'autre pays".

"Comme le disait l'autre, écrit Cissé, +le seul problème entre le Maroc et le Sénégal, est qu'il n'y a pas de problème entre eux+".

À propos de la finale de ce soir, il appelle à refuser "de faire place à ceux qui s'agitent pour une remise en cause de ces relations !".

"Que l'émotion et la passion de cette belle fête du football ne nous fassent oublier la particularité de ces relations qui dépassent tout entendement", plaide l'ancien journaliste à l'agence Maghreb Arabe Presse (MAP).