Sénégal: Une exposition pose un regard critique et artistique sur l'influence des réseaux sociaux

Dakar — L'exposition intitulée "Tes vues, ma vie" de l'artiste plasticien Boubacar Diallo, dit Bouba, incite à une lecture artistique des réseaux sociaux, tout en mettant en lumière les apports et dérives des usages numériques sur la société, a-t-on appris des organisateurs.

Ouverte depuis le début du mois de janvier, l'exposition se poursuit jusqu'au 2 février à la Galerie nationale. Cet événement sert également de cadre pour rendre hommage à l'artiste plasticien Kalidou Kassé, dont l'oeuvre a contribué largement au rayonnement dans le monde de l'art sénégalais.

Le directeur général de la Culture, Abdou Simbandi Diatta, a salué le travail de Bouba, qu'il a comparé à celui d'un cuisinier de ligne".

"Le travail de Boubacar Diallo dit Bouba repose essentiellement sur la ligne (outil fondamental qui permet à un artiste peintre de dessiner la pensée et de capturer l'essence de ses sujets). (...)", a-t-il déclaré lors du vernissage de cette exposition. Dans ses oeuvres, "la ligne vit, a un départ, un tracé et surtout un objectif ", a ajouté M. Diatta.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'artiste plasticien Kalidou Kassé, parrain de l'exposition, a souligné que Bouba "ne reconduit ni l'image d'une tradition figée, ni la fable d'une modernité purement libératrice" dans ses oeuvres.

"À travers ses oeuvres, a-t-il expliqué, il montre plutôt une société en devenir, marquée par le déplacement des normes, la mobilité des repères et une instabilité féconde". M. Kassé souligné que les réseaux sociaux modifient l'architecture de la présence, en substituant souvent la reconnaissance à la relation ainsi que la mesure au dialogue.

De son côté, le commissaire de l'exposition, Daouda Dia, a expliqué que l'exposition "'Tes vues, ma vie" aborde "une thématique très actuelle qui interpelle toutes les familles à l'ère du numérique".

"En tant qu'éducateur et artiste avant-gardiste, Bouba a observé les transformations induites par le numérique au sein des familles, pour en faire une matière artistique", a-t-il ajouté.

L'artiste Bouba a indiqué que le portrait hommage dédié à Kalidou Kassé a été réalisé par quinze artistes à partir d'un emprunt digital, respectant le thème central de l'exposition.

"Il était essentiel de rester dans la logique de +Tes vues, ma vie+, qui interroge notre rapport au numérique", a-t-il dit.

Formé à l'École nationale des arts, Boubacar Diallo a participé à plusieurs rencontres d'échanges culturels à l'international, notamment en Suisse, en France et en Chine. Il vit et travaille dans la région de Thiès, où il enseigne les arts plastiques depuis 2005.