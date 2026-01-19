Sénégal: Kaffrine - Le rôle des chefs religieux dans la cohésion sociale du pays salué

Kaffrine — Le sous-préfet de l'arrondissement de Gniby, Daouda Sarr, a salué, samedi soir, le rôle important que jouent les chefs religieux pour la stabilité et la cohésion sociale du Sénégal, a constaté l'APS.

"Nous magnifions le rôle important que jouent les chefs religieux dans la stabilité du pays et la cohésion sociale", a-t-il notamment déclaré lors de la cérémonie officielle de la 69e édition de la "ziara" annuelle de Ngodiba.

Il s'exprimait en présence des autorités territoriales religieuses ainsi que des fidèles venus de divers horizons.

"Les guides religieux contribuent, de manière significative, à l'éducation de citoyens modèles autour des valeurs de paix, de tolérance et de respect des institutions", a-t-il ajouté.

Le Khalife général de Ngodiba, Cheikh Ibrahima Ba, a magnifié les efforts consentis par l'Etat pour la réussite de cette cérémonie religieuse.

Le guide religieux a également exhorté les fidèles à cultiver la paix, la cohésion sociale et à un retour aux valeurs religieuses.