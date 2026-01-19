Sénégal: L'Appel de Seydina Limamou Lahi, 'un moyen de fédérer la communauté layène' (Responsable)

Dakar — L'Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi, commémoré lundi et mardi à Cambérène, Ngor et Yoff, est une occasion de raviver la foi des nombreux fidèles layènes qui feront le déplacement sur ces sites, à Dakar, mais surtout "un moyen de fédérer" la communauté, a indiqué Assane Niang, membre du comité scientifique de la 146e édition de cette manifestation religieuse annuelle.

"L'appel, c'est un moyen de nous fédérer, de nous rappeler un peu cette foi qui nous lie, de nous rappeler un peu cet homme aussi qui nous lie, ce message qu'il nous dit. Je pense que cela ravive notre foi", a-t-il affirmé dans un entretien avec l'APS.

M. Niang est revenu, à cette occasion, sur la portée de l'Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi pour les fidèles layènes, qui trouvent dans cette commémoration annuelle l'occasion de fédérer davantage leur communauté.

Selon lui, à l'approche de cette commémoration qui survient au cours de "Cha'abaan", le huitième mois du calendrier musulman, "c'est un peu cette flamme spirituelle qui s'allume" chez le fidèle layène.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"C'est cette flamme qui vous fait vivre tous les jours. Vous savez, nous, on est tout le temps en contact avec la spiritualité, on nous le dit souvent [...], c'est notre vie de tous les jours", insiste Assane Niang, formateur à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamdiadio.

L'Appel se veut aussi un moment de partage et d'ouverture de la communauté layène avec les autres, relève ce spécialiste de la communication institutionnelle, qui a pris ses congés à l'approche de cette commémoration, dans le but de vivre pleinement sa foi.

"Comme dans les autres communautés religieuses, pour nous, l'Appel ravive notre foi et cela n'exclut pas notre ouverture et notre sens du partage", a-t-il fait valoir.

L'Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi contribue par ailleurs à la revitalisation des sites emblématiques de la communauté layène, comme la grotte de Ngor, souvent "pas assez fréquentés", mais qui refuse du monde à l'occasion de cette commémoration.

Il estime que l'Appel permet aussi de cultiver l'entraide sociale et la cohésion nationale au sein de la communauté et au-delà.

Dans le cadre des préparatifs de l'Appel, "il y a beaucoup de services qui sont très accessibles pendant ces périodes. Et nous, ça nous permet de nous dire que nous sommes des citoyens à part entière, qui ont le droit de contribuer à cette cohésion nationale", a-t-il indiqué.

Il rappelle que toutes les régions du pays, de même que toutes les communautés, sont représentées au sein de la communauté layène, soulignant que le Sénégal tire bénéfice de cette situation.