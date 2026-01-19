Congo-Brazzaville: Congo chapeau 3

Une compétition en chasse une autre. Tant mieux si les recalés d'hier peuvent espérer occuper les premières places en saisissant les nouvelles chances qui s'offrent à eux. Cinq jours avant la clôture, dimanche 18 janvier, de la 35è édition de la Coupe d'Afrique des nations Maroc-2025, la CAF (Confédération africaine de football) a dévoilé le calendrier des éliminatoires de la prestigieuse épreuve organisée l'année prochaine (juin-juillet) conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Classé dans le chapeau 3 sur les 4 prévus, le Congo, comme la plupart des pays non concernés par le tour préliminaire attend de connaitre ses adversaires. La bonne brochette de nos concurrents comprend toutes les nations de football du continent et l'on ne saurait trop conseiller aux Diables rouges de mieux se préparer pour éviter toute désillusion.

Un petit bémol : sans vouloir se vautrer dans d'évanescentes certitudes, d'autant qu'elles peuvent ne rien signifier de bien spécial aujourd'hui au regard des évolutions permanentes du football, rappelons-nous que dans ce domaine, le palmarès peut apporter un réconfort. Sur la cinquantaine de pays appelés à se mesurer les chances de départ sont toujours plus ou moins égales. Le Congo a déjà remporté une phase finale de la CAN. Il y a si longtemps bien sûr, mais l'on peut sans s'en contenter, s'en remémorer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis la première édition de la CAN remportée par l'Égypte en 1957, la République du Congo fait partie du TOP 15 des nations titrées. Le dénouement des joutes marocaines n'y a rien changé d'autant plus que le Sénégal, tout comme le pays organisateur ne sont pas en reste. Ceci dit, l'important réside à présent dans la confection d'une équipe capable d'apporter le résultat et de le consolider tout au long des éliminatoires. Ce vent d'espoir passe par la remise à l'heure des pendules au sein des instances chargées de donner au Onze national congolais la chance de redevenir compétitif.