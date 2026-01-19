Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Franc (Ligue 2)

18 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue 2, 19e journée

Allan Ackra, titulaire, et Clermont chutent à Saint-Etienne (0-1).

Le Red Star déroule à Grenoble 3-0. Loris Mouyokolo, qui portait le brassard de capitaine pour la première fois, a vécu une rencontre compliquée face aux attaquants audoniens.

Josué Escartin, de retour dans le groupe après trois rencontres, est resté sur le banc.

Amiens s'incline à Annecy (0-2). Sur le banc au coup d'envoi, Yvan Ikia Dimi est entré à la 65e.

Montpellier s'incline à Boulogne-sur-Mer (0-1). Malgré la bonne prestation de Yaël Mouanga dans l'axe gauche de la défense.

Dunkerque prend les trois face à Pau (3-1). Avec Victor Mayela titulaire en défense centrale, mais sans Lenny Dziki Loussilaho, non retenu.

Rodez est tenu en échec par Le Mans (1-1). Avec Raphaël Lipinski titulaire et capitaine. Remplaçant, Loni Laurent Quenabio est entré à la 86e.

