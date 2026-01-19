Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Franc (Ligue 2)

Ligue 2, 19e journée

Allan Ackra, titulaire, et Clermont chutent à Saint-Etienne (0-1).

Le Red Star déroule à Grenoble 3-0. Loris Mouyokolo, qui portait le brassard de capitaine pour la première fois, a vécu une rencontre compliquée face aux attaquants audoniens.

Josué Escartin, de retour dans le groupe après trois rencontres, est resté sur le banc.

Amiens s'incline à Annecy (0-2). Sur le banc au coup d'envoi, Yvan Ikia Dimi est entré à la 65e.

Montpellier s'incline à Boulogne-sur-Mer (0-1). Malgré la bonne prestation de Yaël Mouanga dans l'axe gauche de la défense.

Dunkerque prend les trois face à Pau (3-1). Avec Victor Mayela titulaire en défense centrale, mais sans Lenny Dziki Loussilaho, non retenu.

Rodez est tenu en échec par Le Mans (1-1). Avec Raphaël Lipinski titulaire et capitaine. Remplaçant, Loni Laurent Quenabio est entré à la 86e.