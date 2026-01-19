Congo-Brazzaville: Manifestations publiques - Le préfet de Brazzaville rappelle les règles

Dans un communiqué publié le 16 janvier 2026, le préfet Gilbert Mouanda-Mouanda a rappelé la procédure aux responsables des partis et groupements politiques ainsi qu'aux organisations de la société civile la procédure à suivre pour la délivrance d'une autorisation d'organiser des réunions publiques ou des manifestations sur la voie publique.

« Toute demande relative aux réunions publiques ou manifestations sur la voie publique devrait être introduite, au plus tard, sept jours avant la tenue de l'activité », indique la note signée du préfet. Ces délais, précise le document, permettent à l'autorité préfectorale de créer les conditions administratives et sécuritaires nécessaires au bon déroulement de l'activité en évitant toute déconvenue.

Donc, « Les réunions publiques et les manifestations sur la voie publique ainsi que d'autres activités de quelque nature que ce soit devraient obligatoirement faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet du département de Brazzaville qui, en retour après examen de la demande, appréciera l'opportunité de la délivrance ou non d'une autorisation », souligne la note en appelant les différents acteurs et structures à s'y conformer.