Afrique: CAN Maroc 2025 - La CAF recadre et réaffirme l'équité face aux préoccupations du Sénégal

À la veille de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, la Confédération Africaine de Football (CAF) est sortie de sa réserve pour clarifier sa position à la suite de déclarations attribuées à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) concernant certains aspects logistiques liés à la préparation de l'équipe nationale.

Dans un communiqué, publié le samedi, 17 janvier 2026, l'instance dirigeante du football africain a tenu à réaffirmer son attachement aux principes d'équité, de transparence et de stricte conformité à ses règlements. La CAF souligne qu'en collaboration étroite avec le Comité Local d'Organisation (CLO), elle a veillé, tout au long de la compétition, à garantir des conditions identiques à l'ensemble des sélections engagées.

Concernant l'hébergement, la CAF précise que la Fédération Sénégalaise de Football a librement choisi l'hôtel de son équipe en amont de la finale, un choix qui a été validé sans réserve par les organisateurs. S'agissant du terrain d'entraînement, l'instance continentale indique avoir réagi promptement dès que le Sénégal a exprimé des préoccupations. Un terrain alternatif a ainsi été proposé en coordination avec le Comité Local d'Organisation, permettant de régler la situation dans les meilleurs délais.

La question de la billetterie a également été abordée. La CAF affirme que la FSF a bénéficié du quota de billets réglementairement prévu pour la finale. Elle ajoute que le président de la FSF, Abdoulaye Fall, est resté en contact permanent avec les responsables de la CAF et du Comité Local d'Organisation afin d'assurer une communication fluide tout au long du processus.

Soucieuse de préserver l'esprit sportif, la CAF a tenu à souhaiter bonne chance aux deux équipes finalistes. Elle rappelle enfin que cette finale de la CAN Maroc 2025 sera suivie dans près de 180 territoires à travers le monde, confirmant ainsi le rayonnement mondial du football africain et l'importance de cet ultime rendez-vous continental.