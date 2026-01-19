Cote d'Ivoire: Royaume baoulé - L'Association Ewamlebla Mou présente ses voeux à Sa Majesté Nanan Hemaa Berrah Affoué

Une cérémonie empreinte de solennité et de ferveur s'est tenue le samedi 17 janvier 2026 à Abidjan, dans la commune de Cocody-Palmeraie, à l'occasion de la présentation des voeux de Nouvel An à Sa Majesté Nanan Hemaa Berrah Affoué, Reine Mère de la tribu du Lômo à Sakassou. L'initiative, portée par l'Association Ewamlebla Mou, s'est déroulée dans une atmosphère mêlant respect des traditions, reconnaissance et communion spirituelle.

Prenant la parole au nom de l'organisation, Mme Mah Gauze, présidente de l'Association Ewamlebla Mou, a souligné la portée symbolique de cette rencontre. « À travers cette initiative, notre organisation vient, dans la dignité et la ferveur, exprimer sa gratitude, ses bénédictions et son engagement indéfectible envers Sa Majesté Nanan Hemaa Berrah Affoué, gardienne des valeurs, de la sagesse et de l'héritage du peuple baoulé », a-t-elle déclaré. Des propos forts qui traduisent l'attachement profond de l'association à la préservation des us et coutumes.

La cérémonie a été rehaussée par la présence remarquée de Nanan Avoulachi III, présidente de la Fédération internationale des Reines Mères et Reine Mère de Nouamou. Plusieurs autres Reines Mères et autorités traditionnelles, venues de diverses régions de la Côte d'Ivoire, ont également honoré l'événement de leur présence. Parmi elles figuraient notamment Nanan Brou Ahou, Reine Mère d'Adaou, et Nanan Ebilasso II, Reine Mère d'Ebilassokro, témoignant de l'unité et de la solidarité qui unissent les chefferies traditionnelles.

Moment de partage et de convivialité, la cérémonie a été ponctuée de danses traditionnelles et de prestations artistiques, plongeant l'assistance dans une ambiance festive et chaleureuse. Au-delà des réjouissances, cette présentation de voeux a réaffirmé le rôle central des Reines Mères dans la transmission des valeurs culturelles et le renforcement de la cohésion sociale, à l'aube de cette nouvelle année 2026.

