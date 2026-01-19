Ethiopie: Le président Taye Atske Selassie à Gondar à la veille des grandioses célébrations de Timket

Addis-Abeba — Le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Atske Selassie, est arrivé à Gondar pour prendre part aux célébrations de Timket, la fête de l'Épiphanie, dans cette ville historique souvent surnommée le « Camelot de Timket », événement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Le chef de l'État était accompagné de hauts responsables fédéraux et régionaux, parmi lesquels des membres de la Chambre de la Fédération ainsi que Arega Kebede, administrateur en chef de l'État régional d'Amhara.

À leur arrivée, la délégation présidentielle a été accueillie chaleureusement par les autorités locales, le clergé, les anciens et les habitants de Gondar et des localités environnantes, illustrant la forte dimension spirituelle et communautaire de cette célébration.

Timket, communément appelé la fête du Baptême, est célébré à la fois comme une commémoration religieuse majeure et comme une manifestation culturelle profondément enracinée dans la société éthiopienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, les fidèles arborent traditionnellement des vêtements neufs ou fraîchement lavés et se rassemblent dans les espaces publics, symbolisant le renouveau, la pureté et la dignité.

Dans les zones rurales, Timket coïncide avec la période des récoltes, tandis que pour de nombreux jeunes, la fête constitue également un moment privilégié de rencontres, de partage et de rassemblements familiaux.

La veille de Timket, connue sous le nom de Ketera, les fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo se réunissent à travers le pays pour commémorer la préparation aux rites baptismaux.

Durant Ketera, les Tabots, répliques sacrées de l'Arche d'Alliance, sont portés en procession par les prêtres les plus âgés depuis chaque église vers les rivières, lacs ou bassins où se dérouleront les cérémonies baptismales.

De vastes foules accompagnent les Tabots jusqu'aux sites de Timket Bahir, où ils demeurent toute la nuit dans une atmosphère de prières, de chants liturgiques et de célébrations religieuses.

Le point culminant de Timket débute avant l'aube, marqué par des rites solennels et l'aspersion d'eau bénite sur les fidèles.

Le lendemain, les Tabots sont ramenés vers leurs églises respectives lors de processions hautes en couleur, à l'exception de ceux dédiés aux archanges Michel et Raphaël, qui restent sur les lieux de baignade une journée supplémentaire, donnant lieu à des cérémonies particulièrement élaborées.

Inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, Timket demeure un symbole puissant de la foi, de l'identité culturelle et de l'héritage spirituel durable de l'Éthiopie.