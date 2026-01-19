Afrique: L'Union africaine appelle à une médiation coordonnée pour relancer le processus de paix dans l'est de la RDC

Addis-Abeba — Les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux ont convenu de regrouper l'ensemble des initiatives de médiation sous la coordination de l'Union africaine (UA), dans le but de trouver une issue durable au conflit persistant dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

L'accord a été conclu à l'issue d'un sommet de haut niveau de deux jours tenu à Lomé, sous la présidence du chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, désigné médiateur de l'UA pour la crise dans la région des Grands Lacs.

Les participants ont validé la mise en place d'un mécanisme de médiation unifié, comprenant notamment la création d'un Secrétariat conjoint indépendant chargé de soutenir le Groupe des facilitateurs de l'UA.

Ce groupe est composé d'anciens chefs d'État du Nigéria, du Kenya, de la République centrafricaine, du Botswana et de l'Éthiopie.

Le sommet a exhorté toutes les parties prenantes à respecter les engagements de paix déjà pris, à privilégier la voie du dialogue politique plutôt que l'option militaire et à reprendre les discussions dans le cadre du processus de Doha, impliquant le gouvernement congolais et le mouvement armé M23.

Les dirigeants ont également salué les efforts diplomatiques antérieurs, notamment les accords facilités par les États-Unis entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la Déclaration et l'Accord-cadre de Doha.

Ils ont par ailleurs souligné le rôle de la Conférence de Paris sur les Grands Lacs dans la mobilisation de l'appui international.

Dans un message publié sur le réseau social X, le président Gnassingbé a rappelé qu'une solution politique concertée et durable demeure la seule voie susceptible de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.

Le conflit dans l'est de la RDC, qui perdure depuis plusieurs décennies, continue de provoquer des violences récurrentes et le déplacement de millions de civils, faisant de cette crise l'une des plus longues et des plus graves urgences humanitaires du continent africain.