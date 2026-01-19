Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé, ce matin, à l'inauguration du Loge écologique de Denbi, donnant ainsi le coup d'envoi du tout premier projet national intitulé « Dîner pour les générations futures ».

Cette initiative s'inscrit dans la continuité du programme « Dîner pour la nation » (Dîner pour l'Éthiopie), lancé par le chef du gouvernement afin de relancer et moderniser le secteur touristique du pays.

Ce programme a permis de fédérer l'appui et les investissements à l'échelle nationale pour promouvoir un développement durable des principales destinations touristiques, faisant du tourisme un levier majeur de la croissance économique, tout en valorisant les riches atouts naturels et historiques de l'Éthiopie.

Grâce à ces efforts, des sites emblématiques tels que Gorgora, Wonchi et Koisha ont été transformés en centres d'écotourisme modernes, générant des emplois, améliorant les infrastructures et renforçant la protection de l'environnement.

Dans la même dynamique, les projets « Dîner pour les générations futures » sont actuellement étendus à plusieurs régions du pays afin d'exploiter davantage le potentiel touristique national et de soutenir un développement économique durable à long terme.

S'exprimant lors de l'inauguration du Denbi Eco Lodge, le Premier ministre Abiy a souligné que la philosophie Medemer repose sur la mobilisation conjointe de l'État, du secteur privé, des citoyens, de la nature et de l'héritage des générations passées pour construire un avenir durable.

« Nous en avons une illustration concrète avec ce premier projet Dîner pour les générations futures inauguré aujourd'hui, qui privilégie l'utilisation de matériaux locaux et de savoir-faire nationaux, incarnant ainsi les principes de durabilité et d'appropriation collective », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Le Premier ministre a également rappelé que le patrimoine culturel, naturel et historique exceptionnel de l'Éthiopie doit être valorisé de manière responsable afin d'en libérer pleinement le potentiel au bénéfice des générations futures.

Il a enfin insisté sur l'importance de canaliser les énergies et les efforts collectifs actuels pour préserver cet héritage, tout en favorisant un développement inclusif et respectueux de l'environnement.