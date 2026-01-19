Afrique: La CAF réaffirme son attachement aux principes d'équité et de respect strict des règlements d'organisation de la CAN

Rabat — La Confédération africaine de football (CAF) a réaffirmé, dans un communiqué publié samedi, son attachement aux principes d'équité, de transparence et de respect strict des règlements d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations.

Ce communiqué de l'instance dirigeante du football africain est publié suite à des déclarations attribuées à la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans lesquelles elle dénonce des dysfonctionnements et de mauvaises conditions logistiques de préparation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait publié, vendredi soir, un communiqué pour exprimer "ses vives inquiétudes" face à plusieurs dysfonctionnements constatés à l'arrivée des Lions à Rabat pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations, appelant la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d'organisation local à des "mesures correctives immédiates".

Les joueurs sénégalais se sont retrouvés au milieu d'une foule dense de supporters sans cordon de sécurité adéquat, soulevant des inquiétudes pour leur intégrité physique.

"La CAF assure qu'en collaboration avec le Comité local d'organisation (CLO), toutes les équipes ont bénéficié des mêmes conditions tout au long de la compétition", indique le texte.

Il précise que la FSF a eu la "possibilité de choisir l'hôtel de son équipe" avant la finale, "un choix qui a été validé par les organisateurs".

Concernant le terrain d'entraînement de l'équipe nationale de football du Sénégal l'Instance dirigeante du football africain affirme "avoir réagi immédiatement aux préoccupations exprimées par le Sénégal pour un terrain alternatif", un choix qui a été réglé.

S'agissant de la billetterie, la CAF indique que la FSF a reçu "le quota de billets prévu par le règlement pour une finale".

Elle ajoute que "le président de la FSF, est resté en contact régulier avec les responsables de la CAF et du Comité local d'organisation tout au long du processus."

La Confédération africaine de football n'a pas manqué de souhaiter bonne chance aux deux équipes finalistes de la CAN.

Cette rencontre sera retransmise dans 180 pays à travers le monde, selon la CAF.