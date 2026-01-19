Afrique: CAN 2025 - Les Lions du Sénégal confiants et déterminés à remporter la finale face au Maroc

Rabat — Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal affichent une grande sérénité, confiance et détermination avant le coup d'envoi de la finale, tout en mesurant l'ampleur du défi face au pays hôte

"J'ai très bien dormi. Les joueurs sont confiants et sereins et avec l'aide de Dieu, on va tout faire pour gagner ce match", a confié Mamadou Sarr, saluant l'état d'esprit positif au sein de l'effectif.

Le jeune défenseur sénégalais dit être conscient de la volonté des Lions de s'imposer en finale malgré la ferveur du public marocain et l'environnement hostile qui les attend. "L'équipe la plus forte remportera ce match, c'est une finale", a-t-il ajouté.

Revenant sur son apport personnel pour l'équipe, Sarr estime que c'est un honneur pour lui de participer à la relève, tout en restant concentré sur l'essentiel.

"L'extra sportif ne m'intéresse pas, je me concentre uniquement sur le terrain", a-t-il précisé. Il a appelé les supporters sénégalais à être derrière leur équipe. "Nous allons ramener cette deuxième étoile", a-t-il assuré.

Lamine Camara, dit s'attendre à une rencontre très disputée face au Maroc. "Ce sera une finale difficile, il y a une très belle équipe marocaine en face de nous", a-t-il déclaré, assurant que ses coéquipiers ont les arguments pour répondre au défi.

Pour le milieu de terrain des Lions, la clé sera la concentration. "Tout se passe sur le terrain, on va tout donner pour gagner ce match et rentrer au pays avec le trophée", a-t-il encore dit.

Pathé Ciss, a de son côté, félicité son frère aîné en équipe nationale, Saliou Ciss pour son sacre continental en 2021 au Cameroun, avant d'afficher clairement ses ambitions pour la finale.

"Demain, c'est mon tour. Je vais tout faire pour gagner, et faire plaisir au peuple sénégalais", a-t-il soutenu, affirmant que l'équipe est prête pour ce rendez-vous décisif.

Le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, tentera ainsi de décrocher un deuxième sacre continental face à au Maroc.