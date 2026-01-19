Congo-Kinshasa: Une accalmie observée dans les agglomérations de Beni, autrefois en proie aux rebelles ADF

Après des mois marqués par des attaques répétées des rebelles ADF, un calme relatif s'observe depuis près d'un mois dans plusieurs contrées du territoire de Beni (Nord-Kivu) autrefois sous menace

Selon la société civile de Beni, les populations de cette zone retrouvent progressivement une vie normale. Cette structure attribue cette embellie sécuritaire aux efforts conjoints des FARDC, de l'UPDF et de la MONUSCO, avec l'appui des communautés locales.

« Il s'observe une accalmie, qui n'est pas gratuite. C'est une accalmie grâce aux efforts fournis sur le terrain. Kayinama, qui était vraiment une poche résiduelle, a été sécurisée et les gens ont repris leurs occupations », a souligné le rapporteur de la société civile de Beni, Janvier Kasayiryo.

Dans les groupements Batangi-Mbau, Mamové, Manyama et Beu, les habitants sont rentrés et vaquent désormais librement à leurs activités. Du côté de Mantumbi également, la population a repris une vie quasi normale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Janvier Kasayiryo rapporte en outre que sur la route Mbau-Kamango, les forces conjointes interviennent avec promptitude à chaque alerte concernant une position de l'ennemi ou ses mouvements.

Il note qu'une forte collaboration s'observe actuellement entre les FARDC, l'UPDF et la MONUSCO, qui travaillent de manière coordonnée pour consolider les opérations dans la région.

« La fois passée, un autre problème, c'était à ce niveau-là. Lorsque l'ennemi constate qu'il y a cette discipline et cette coordination, cela l'asphyxie. Troisièmement, il y a le contrôle communautaire : nous, les autorités et l'armée, travaillons ensemble », a conclu cet activiste de la société civile.