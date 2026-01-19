Afrique: La réunion de Lomé décide d'harmoniser et de coordonner les initiatives de paix en RDC

La réunion de haut niveau tenue samedi 17 janvier à Lomé (Togo) a souligné la nécessité de renforcer l'harmonisation, la cohérence et la coordination de l'ensemble des initiatives de paix menées en RDC.

Les participants à cette rencontre ont estimé que ces efforts permettront de capitaliser sur les synergies existantes et d'éviter toute fragmentation des initiatives de médiation, au détriment de la paix et de la stabilité dans l'Est du pays.

A l'initiative de Faure Gnassingbé, président togolais et médiateur de l'Union africaine pour le règlement du conflit et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, cette réunion de haut niveau a invité les parties à accélérer, de bonne foi, la mise en oeuvre de leurs engagements respectifs et à privilégier des moyens pacifiques pour la gestion et le règlement des conflits.

Après échanges, les participants ont réaffirmé leur soutien au processus de Doha.

Ils ont également exhorté les parties à reprendre sans délai les pourparlers afin de conclure les négociations sur les six protocoles restants.

Ces diplomates ont en outre souligné l'importance d'un suivi africain structuré de la mise en oeuvre des accords et de l'évolution du processus de paix en RDC.

Les participants ont exprimé leur profonde appréciation au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil réservé et les facilités mises en place pour la médiation.

Ils ont par ailleurs réaffirmé leur détermination collective à poursuivre, dans un esprit de cohérence, de coordination et de responsabilité, les efforts engagés afin de consolider le processus de paix et de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC.

La situation sécuritaire au Nord et au Sud-Kivu demeure inchangée plus d'un mois après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington par les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Outre le médiateur togolais, la rencontre a réuni de nombreux ministres africains des Affaires étrangères ainsi que des envoyés spéciaux des États-Unis et du Qatar.

Entre-temps, sur le terrain, la situation sécuritaire reste confuse. Les Forces armées de la RDC (FARDC) continuent de se battre contre les rebelles de l'AFC/M23 et d'autres groupes armés.

L'armée nationale a repoussé, samedi 10 janvier, une attaque des rebelles AFC/M23 à Katongo, dans le territoire d'Uvira (Sud-Kivu).

Selon le porte-parole de la 33e Région militaire, cette offensive visait à rompre les lignes défensives des FARDC afin de progresser vers le sud de la province du Sud-Kivu.