Congo-Kinshasa: Le contrôle technique de véhicules reprend le 20 janvier à Kinshasa

18 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Régie des fourrières et de contrôle technique reprend le contrôle technique de véhicules à Kinshasa le mardi 20 janvier. Le directeur général de cette entreprise publique l'a annoncé samedi 17 janvier à Kinshasa.

Kajos Mafolo assure que la procédure se fera conformément à la loi :

« La Régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa (RFSK) tient à porter à la connaissance de l'opinion publique et particulièrement aux usagers de la route les dispositions suivantes. La mesure de courtoisie routière décrétées exceptionnellement pour la période de festivité de fin d'année prendra officiellement fin le 19 janvier 2026 à minuit ».

À dater du 20 janvier 2026, selon lui, la RFSK, en collaboration avec les services compétents, procédera à « une opération de bouclage général et systématique sur les acteurs de la ville-province de Kinshasa ».

Il adresse ce message particulièrement aux propriétaires des véhicules ainsi qu'à tous conducteurs d'engins roulants, qui sont appelés à s'assurer que leurs documents de bord sont en règle, y compris les certificats de contrôle technique attestés par une vignette sécurisée à poser sur les pare-brises de tous véhicules de moins de 20 tonnes.

Entre-temps, le gouvernement a lancé depuis le 6 janvier courant une nouvelle plaque minéralogique sécurisée des véhicules.

Selon la Direction Générale des Impôts, celle-ci remplace l'ancienne dans le souci d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation des véhicules et de faciliter le contrôle routier par les services de la police.

