Ile Maurice: Deux téléphones et des cigarettes extraits d'un détenu lors de son transfert à la prison de Melrose

18 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un incident insolite a été signalé vendredi après-midi à l'Eastern High Security Prison de Melrose, lors du transfert d'un détenu en provenance d'un autre établissement pénitentiaire.

Dans l'après-midi du vendredi 16 janvier, un détenu, âgé de 33 ans, a été soumis aux procédures de contrôle renforcées prévues pour ce type de transfert, notamment un passage au scanner corporel, à son arrivée dans la prison de haute sécurité.

Au cours de ce contrôle, les agents ont détecté des objets dissimulés dans l'anus de l'individu. Deux téléphones portables et une trentaine de cigarettes ont ainsi été extraits. Des articles formellement interdits en milieu carcéral, en particulier dans les établissements de haute sécurité, où toute communication non autorisée est proscrite.

Ce contrôle révèle une méthode de plus, extrême de surcroît, employée pour tenter de contourner les dispositifs de sécurité pénitentiaire, même les plus sophistiqués. Est-il besoin de rappeler que l'introduction ou la possession d'objets prohibés en prison constitue une infraction grave, passible de sanctions disciplinaires sévères et de poursuites judiciaires supplémentaires, au vu des risques pris ?

Reste à identifier d'éventuelles complicités, internes ou externes, concernant cette histoire.

