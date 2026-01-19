Soudan: Le Haut-Commissaire des Nations Unies conclu sa visite au pays

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a terminé aujourd'hui sa visite au Soudan, qui a duré quatre jours, au cours desquels il a rencontré plusieurs responsables responsables chargés au dossier des droits de l'homme. Il a également visité l'État d'Ashamaliya et le centre d'accueil d'Al-Fad et Al-Dabba.

À son départ à l'aéroport international de Port-Soudan, il a été salué par le Sous-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Moawiya Osman Khalid, et par le Sous-ministre de la Justice, chef du secteur juridique, Maulana Ali Khidr.

À la fin de sa visite, le Haut-Commissaire a tenu une conférence de presse à l'aéroport de Port-Soudan, au cours de laquelle il a mis en lumière les crimes des milices rebelles et appelé à se concentrer sur les intérêts communs du peuple soudanais.