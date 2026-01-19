Soudan: Volker Türk - Les violations de la milice contre des civils peuvent constituer des crimes de guerre

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a confirmé que les graves violations commises contre des civils au Soudan, y compris des attaques contre des infrastructures civiles, des violences sexuelles et des exécutions extrajudiciaires, pourraient constituer des crimes de guerre, par le témoignage de citoyens rencontrés à Port Sudan, Dongola, Al-Debba et Meroe, appelant à leur cessation immédiate et assurant la protection des civils.

Il a souligné le rôle des jeunes, des bénévoles et des organisations de la société civile dans la fourniture de services humanitaires et d'un soutien juridique aux victimes de violations.

Türk a dit lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Port-Soudan à l'issue d'une visite de quatre jours, a déclaré que l'esprit de lutte pour la paix, la justice et la liberté parmi le peuple soudanais n'a pas été brisé malgré près de trois années de guerre qu'il a qualifiées de brutales envers les civils.

Le Haut-Commissaire a exprimé son inquiétude face aux attaques répétées de drones contre le barrage de Merowe et la centrale électrique, qui ont entraîné des coupures de courant dans les hôpitaux et des perturbations de l'irrigation et de l'approvisionnement en eau potable avertissant que le ciblage des infrastructures civiles vitales constitue une violation grave du droit international humanitaire.

Il a également mis en garde contre la détérioration des conditions humanitaires et de la sécurité alimentaire, signalant l'existence de conditions annonciatrices de famine à Kadougli et un risque de famine dans d'autres régions dont Dalang, dans le contexte du maintien du siège par la milice.

Le Haut-Commissaire a mis en lumière des témoignages choquants de victimes de la guerre, dont des enfants et des femmes déplacées ayant subi des bombardements, des pillages et des violences sexuelles lors de leur fuite de Al-Fashir, soulignant que l'utilisation de la violence sexuelle comme arme constitue un crime de guerre.

Il a également fait allusion aux récits d'exécutions sommaires et de la détention de milliers de civils par la milice du soutien rapide à Al-Fashir, appelant à la libération des civils détenus, à la recherche des disparus et à la garantie de l'accès de l'aide humanitaire à toutes les zones affectées en appelant à se concentrer sur les intérêts communs du peuple soudanais.