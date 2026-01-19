Congo-Kinshasa: Des scènes de pillage accompagnées des tirs à balles réelles à Uvira

18 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation a été confuse ce dimanche 18 janvier à Uvira (Sud-Kivu), où des actes de pillage accompagnés de tirs à balles réelles y ont été signalés dans toutes les communes.

Selon plusieurs sources locales, certains habitants se sont livrés à des scènes des pillages dans des maisons des particuliers et des bureaux des services étatiques tels : que la DGDA, la DGI, la DGM, la DGRAD et l'OCC pour ne citer que ceux-là.

De nombreuses personnes à Uvira confirment que des tirs ont été entendus toute la journée au même moment que le pillage se poursuivait.

Dans un message adressé à la population d'Uvira, le gouverneur de province a invité la population, les Wazalendo et les FARDC à la prudence.

Jean-Jacques Purusi qualifie le retrait de l'AFC-M23 de la ville d'Uvira d'un piège car selon lui, l'ennemi y est encore.

Le gouverneur tout en appelant la population à la tolérance et à la prudence, parle d'un faux retrait.

Pendant ce temps, certaines sources ont rapporté que les rebelles de l'AFC -M23 ont pris la direction nord vers la plaine de la Ruzizi.

C'est vers six heures du matin que la présence des éléments Wazalendo a été signalée dans plusieurs artères des quartiers d'Uvira sous les acclamations de la population.

Le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud, lieutenant Reagan Mbuyi Kalonji, a affirmé samedi 17 janvier que les affrontements en cours entre les villes d'Uvira et Baraka fragilise le tissu sécuritaire dans la région.

Au cours d'un point de presse, il a précisé que « 180 rebelles et leurs alliés ont été neutralisés durant ces deux jours des combats consécutifs à la hauteur des collines Katongo dans le territoire d'Uvira et Tuwetuwe dans le territoire de Fizi.

Il a indiqué que 22 autres se sont rendus aux FARDC à Makobola juste après les affrontements et 20 autres ont été capturées a Kigongo dans le territoire d'Uvira.

