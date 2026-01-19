Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal sacré champion de la 35e édition face au Maroc

Les Lions de la Teranga ont remporté ce dimanche 18 janvier la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, en battant le Maroc sur le score d'un 1-0.

La finale, disputée au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, a été marquée par une intensité exceptionnelle et une série d'événements ayant tenu en haleine les 50 000 à 66 000 spectateurs présents selon les différentes sources.

L'unique réalisation du match est venue de Pape Gueye à la 94e minute, en tout début de prolongation.

Le milieu sénégalais a récupéré le ballon, progressé balle au pied face à une défense marocaine en recul, avant de placer une frappe imparable dans la lucarne de Yassine Bounou.

Ce but a été décrit comme spectaculaire et décisif, donnant un avantage définitif aux Sénégalais.

La rencontre a basculé dans l'irrationnel lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc dans le temps additionnel du temps réglementaire.

Les Sénégalais, furieux, ont quitté la pelouse quelques minutes pour protester contre la décision arbitrale.

Après plusieurs minutes de confusion, Brahim Diaz s'est avancé pour tirer... avant de manquer totalement sa panenka, un moment qualifié « d'ubuesque » par plusieurs médias.

Ce raté a relancé le match, menant directement vers les prolongations où le Sénégal a fini par trouver la faille.

Ce succès constitue le deuxième titre continental du Sénégal, après celui remporté en 2021 (CAN 2021 disputée en 2022 au Cameroun).

Avec cette victoire, les Lions de la Teranga confirment leur ancrage au sommet du football africain et pourraient, selon plusieurs observateurs, dépasser le Maroc au classement FIFA continental, même si les classements officiels restent à paraître.

Malgré une prestation solide et un public bouillant, le Maroc voit son rêve de sacre continental s'envoler une nouvelle fois.

Le dernier titre des Lions de l'Atlas remonte toujours à 1976, un héritage que même cette génération dorée n'a pas encore réussi à réécrire.

Les arrêts décisifs de Yassine Bounou n'auront pas suffi à renverser la tendance.