Israël, 19e journée, 1re division

Sans Durel Avounou, blessé, et Glid Otanga, non convoqué, Sakhnin bat Netanya (2-1).

Italie, 19e journée, 1re division

Le Torino s'incline à domicile face à la Roma (0-2). Sans Niels Nkounkou, resté en tribune.

Italie, 22e journée, 3e division, groupe C

Réduit à dix puis à 9 aux 9e et 77e minutes, la réserve de l'Atalanta Bergame est défaite à domicile par la Salernita (0-1). Titulaire, Digne Pounga a été remplacé à la 66e.

Malte, 17e journée, 1re division

Marsaxlokk chute lourdement à Gzira (0-3). Souffrant d'une légère déchirure musculaire, Christoffer Mafoumbi était forfait de dernière minute et remplacé par Cremona.

Remplaçant, Juvhel Tsoumou est entré à la pause, sans trouver la faille.

Pays-Bas, 19e journée, 1re division

Nimègue l'emporte 4-3 à Breda. Remplaçant, Brayann Pereira est entré à la 63e, à 2-2.

Pays-Bas, 23e journée, 2e division

Den Bosch est défait domicile par Maastricht (1-2). Titulaire, Kévin Monzialo s'est encore distingué par une belle passe décisive : sur un coup-franc lointain, il remet, de volée, un petit ballon en cloche pour Sille qui égalise (1-1).

Sa 9e passe décisive de la saison pour 13 buts en 22 matches. Etonnant qu'avec de telles statistiques l'international n'ait pas encore rejoint un club de première division néerlandaise.

Suisse, 20e journée, 1re division

Sans Christopher Ibayi, en tribune après une blessure qui l'a privé des matches amicaux de la trêve, Thoune s'impose sur le terrain des Grasshoppers de Zurich (3-1).

Victoire également pour Lausanne sur le terrain des Young Boys de Berne (3-1). Avec Kévin Mouanga titulaire dans l'axe, mais sans Morgant Poaty, resté sur le banc.

Le Servette est tenu en échec par le FC Zurich (1-1). Remplaçant, Bradley Mazikou est entré à la 60e.

Suisse, 18e journée, 2e division

Lausanne-Ouchy prend les 3 points à Carouge (2-1). Sans Exaucé Mafoumbi resté sur le banc.

Turquie, 18e journée, 1re division

Alanyaspor perd trois points face à Fenerbahçe (2-3). Titulaire, Gaïus Makouta a marqué le second but de son équipe, d'une tête piquée au premier poteau sur corner (27e).

Son premier but de la saison.

Samsunspor prend un point à Genclerbirligi (1-1). Sans Antoine Makoumbou, suspendu après son expulsion en Coupe de Turquie le 6 janvier.