Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre, Chypre et Espagne)

18 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 18e journée, 1re division

Augsbourg partage les points avec Fribourg (2-2). Han-Noah Massengo était bien titulaire au milieu et a été remplacé à la 88e. En revanche, Chrislain Matsima était absent : le défenseur souffre d'une lésion musculaire.

Allemagne, 18e journée, 2e division

Nuremberg bat Elversberg 3-2. Remplaçant, Nhoa Le Bret Maboulou est entré à la 80e, à 2-2.

Angleterre, 22e journée, 1re division

Nottingham sauve un point face à Arsenal (0-0). Sans Dilane Bakwa, non retenu.

Angleterre, 27e journée, 3e division

Luton Town partage les points avec Lincoln (2-2). Sans Christ Makosso resté sur le banc.

Angleterre, 27e journée, 4e division

Bromley prend un point à Chesterfield (0-0). William Hondermarck est entré à la 64e.

Belgique, 21e journée, 1re division

Exploit du RAAL La Louvière qui l'emporte 3-2 sur la pelouse du FC Bruges. Alexis Beka Beka, resté sur le banc, et ses co-équipiers ont évolué en supériorité numérique à partir de la 39e minute.

Chypre, 18e journée, 1re division

Deuxième revers en trois rencontres pour Pafos, défait chez l'Olympiakos Nicosie (0-2). Sans Mons Bassouamina, absent du groupe pour le second match de rang.

L'AEK Larnaka bat Krasava 2-1. Sans Jérémie Gnali, resté sur le banc.

Espagne, 22e journée, 2e division

Le Cultural Leonesa chute face à Gijon (2-4). Sans Jordi Mboula, ni Yann Kembo et Pierre Mbemba, non convoqués de chaque côté.

Notons que Yann Kembo a été prêté pour la fin de saison à l'UD Ibiza.

Espagne, 20e journée, 3e division, groupe 2

Ibiza bat Murcie 2-0. Avec Yann Kembo titulaire au poste de latéral gauche.

Espagne, 19e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun chute à domicile face à Basconia (1-2). Titulaire au poste de latéral droit, Corentij Louakima a été remplacé à la 60e.

Espagne, 18e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijon étrille Praviano (4-0). Entré à la 65e, Fred Loki a donné deux passes décisives : pour Ferreres à la 81e et pour Fdez à la 90e+3.

