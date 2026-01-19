Allemagne, 18e journée, 1re division

Augsbourg partage les points avec Fribourg (2-2). Han-Noah Massengo était bien titulaire au milieu et a été remplacé à la 88e. En revanche, Chrislain Matsima était absent : le défenseur souffre d'une lésion musculaire.

Allemagne, 18e journée, 2e division

Nuremberg bat Elversberg 3-2. Remplaçant, Nhoa Le Bret Maboulou est entré à la 80e, à 2-2.

Angleterre, 22e journée, 1re division

Nottingham sauve un point face à Arsenal (0-0). Sans Dilane Bakwa, non retenu.

Angleterre, 27e journée, 3e division

Luton Town partage les points avec Lincoln (2-2). Sans Christ Makosso resté sur le banc.

Angleterre, 27e journée, 4e division

Bromley prend un point à Chesterfield (0-0). William Hondermarck est entré à la 64e.

Belgique, 21e journée, 1re division

Exploit du RAAL La Louvière qui l'emporte 3-2 sur la pelouse du FC Bruges. Alexis Beka Beka, resté sur le banc, et ses co-équipiers ont évolué en supériorité numérique à partir de la 39e minute.

Chypre, 18e journée, 1re division

Deuxième revers en trois rencontres pour Pafos, défait chez l'Olympiakos Nicosie (0-2). Sans Mons Bassouamina, absent du groupe pour le second match de rang.

L'AEK Larnaka bat Krasava 2-1. Sans Jérémie Gnali, resté sur le banc.

Espagne, 22e journée, 2e division

Le Cultural Leonesa chute face à Gijon (2-4). Sans Jordi Mboula, ni Yann Kembo et Pierre Mbemba, non convoqués de chaque côté.

Notons que Yann Kembo a été prêté pour la fin de saison à l'UD Ibiza.

Espagne, 20e journée, 3e division, groupe 2

Ibiza bat Murcie 2-0. Avec Yann Kembo titulaire au poste de latéral gauche.

Espagne, 19e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun chute à domicile face à Basconia (1-2). Titulaire au poste de latéral droit, Corentij Louakima a été remplacé à la 60e.

Espagne, 18e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijon étrille Praviano (4-0). Entré à la 65e, Fred Loki a donné deux passes décisives : pour Ferreres à la 81e et pour Fdez à la 90e+3.