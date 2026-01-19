Congo-Kinshasa: Le PPRD exige la libération immédiate et sans condition d'Aubin Minaku

Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) exige la libération immédiate et sans condition de son vice-président, Aubin Minaku Ndjalandjoku.

Réagissant ce dimanche 18 janvier sur Radio Okapi, Ferdinand Kambere, haut cadre de ce parti, condamne ce qu'il qualifie de « terreur installée par le pouvoir pour traquer ou faire taire l'opposition ».

« Le PPRD demande la libération immédiate et sans condition de son vice-président ainsi que de son secrétaire permanent, Ramazani Shadary, arrêté il y a un mois. Nous confirmons ces faits, car les sources de la famille qui nous ont alertés les attestent. En tant que parti, nous condamnons avec véhémence cette stratégie de terreur installée par le pouvoir pour tenter de faire taire l'opposition ou de la supprimer », a-t-il souligné.

Pour Ferdinand Kambere, les arrestations opérées sont inacceptables dans une démocratie.

Il y a un mois jour pour jour que le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary, avait été pris en otage dans les mêmes circonstances.

Le PPRD dit condamner ces « actes d'acharnement » et exige la libération de Ramazani Shadary ainsi que celle d'autres membres du parti se trouvant dans la même situation.