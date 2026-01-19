Soudan: Volker - Les violations de milice contre les civils pourraient constituer des crimes de guerre

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Turk, a affirmé que les violations graves commises à l'encontre des civils au Soudan par la milice de soutien rapide, y compris les attaques contre les infrastructures civiles, la violence sexuelle et le meurtre hors du cadre de la loi, pourraient constituer des crimes de guerre, tout en se basant sur les témoignages de citoyens qu'il a rencontrés à Port-Soudan, Dongola, Ad-Dabbah et Merowe, en appelant à leur cessation immédiate et à la protection des civils.

Il a fait allusion au rôle des jeunes, des bénévoles et des organisations de la société civile à fournir les services humanitaires et le soutien juridique aux victimes des violations.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à l'aéroport de Port Soudan à l'issue d'une visite de quatre jours, Turk a dit que l'esprit de la lutte pour la paix, la justice et la liberté du peuple soudanais n'avait pas été brisé malgré près de trois ans de guerre qu'il a qualifiée de brutale contre les civils.

Le Haut-Commissaire a exprimé sa préoccupation face aux attaques répétées par des drones contre le barrage de Merowe et la centrale électrique, qui ont entraîné des coupures d'électricité dans les hôpitaux et perturbé l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable, avertissant que le fait de cibler des infrastructures civiles vitales constituait une violation grave du droit international humanitaire.

Il a également mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire et de la sécurité alimentaire, notant qu'il existe des conditions annonciatrices d'une famine à Kadougli et d'un risque de famine dans d'autres régions, parmi lesquelles Deleng, compte tenu du siège continu de la milice.

Le Haut-Commissaire a mis la lumière sur des témoignages terrifiants de victimes de la guerre, parmi lesquelles des enfants et des femmes déplacées ayant subi de bombardement, de pillage et de violence sexuelle alors qu'elles fuyaient Al-Fashir, affirmant que le recours à la violence sexuelle comme arme constitue un crime de guerre.

Il a également évoqué des récits d'exécutions sur le terrain et de détention de milliers de civils perpétrées par la milice du Soutien rapide à Al Fashir, appelant à la libération des civils détenus, à la recherche des personnes disparues et à la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire vers toutes les zones affectées.

Turk a appelé à se concentrer sur les intérêts communs du peuple Soudanais.