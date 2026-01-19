Ethiopie: Le Bureau du Premier ministre met en avant sept années d'essor remarquable du tourisme

Addis-Abeba — Le Bureau du Premier ministre a mis en lumière sept années de performances notables enregistrées par le secteur touristique éthiopien.

Cette dynamique positive résulte de trois initiatives majeures lancées sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed : « Dîner pour Sheger », « Dîner pour l'Éthiopie » et « Dîner pour les générations futures ».

« En seulement sept ans, trois initiatives Dine portées par le Premier ministre ont permis l'aménagement de nombreuses destinations touristiques, tandis que plusieurs autres sont en cours de développement.

Elles illustrent la richesse exceptionnelle du patrimoine naturel et culturel de l'Éthiopie », a indiqué le Bureau du Premier ministre sur ses plateformes numériques.

Dans une communication diffusée sur les réseaux sociaux, l'institution a souligné l'ampleur et la rapidité de la transformation engagée dans le secteur.

Ces initiatives s'inscrivent dans la philosophie Medemer, fondée sur le partage, la solidarité et les bénéfices collectifs.

Elles accordent une importance particulière à la durabilité, à la valorisation des savoir-faire locaux et à l'utilisation de matériaux indigènes, tout en favorisant la création d'emplois et la préservation du patrimoine naturel et culturel pour les générations à venir.

Dans ce cadre, le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à l'inauguration officielle du Denbi Eco Lodge, un site touristique s'étendant sur 36,7 hectares. Il s'agit de la première destination finalisée dans le cadre de l'initiative Dine for Generations.

Ce projet s'inscrit parmi les trois grands programmes touristiques déployés au cours des sept dernières années, aux côtés de Dine for Sheger et Dine for Ethiopia, dont l'objectif est de revitaliser les destinations à travers le pays et d'enrichir l'expérience des visiteurs.