Ethiopie: Message du Premier ministre Abiy Ahmed à l'occasion de Timket

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à faire de Timket (l'Épiphanie éthiopienne) un moment de pardon, de guérison et de renouveau national, qualifiant la période actuelle de chapitre décisif de l'histoire du pays.

Dans son message pour Timket, le Premier ministre a déclaré que cette fête, qui commémore le baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain, revêt une profonde signification spirituelle et sociale pour l'Éthiopie.

Il a souligné que le message central de Timket, porteur de révélation et de réconciliation, offre des pistes pour surmonter les divisions, tant personnelles que nationales.

Le Premier ministre Abiy a exhorté les citoyens à vivre pleinement cette occasion comme un temps de pardon et de guérison, décrivant la période actuelle comme un « moment de révélation nationale » pour le pays.

Le Premier ministre a rappelé que le baptême représente « une révélation, deux réconciliations et une renaissance », expliquant que le baptême du Christ symbolisait la réconciliation entre Dieu et l'humanité.

Le Premier ministre a déclaré que ce même esprit devrait guider les Éthiopiens dans la résolution des divisions au sein de la société et entre les nations.

« Le Christ est venu au Jourdain non pas parce qu'il avait péché, mais pour offrir un moyen de réconciliation à l'humanité », a affirmé le Premier ministre Abiy, soulignant que de telles valeurs sont essentielles pour guérir les relations brisées à travers l'Éthiopie.

Établissant un lien entre la signification religieuse de Timket et le parcours politique du pays, Abiy a déclaré qu'une réconciliation nationale durable exige de la patience, du dialogue et une compréhension mutuelle.

Il a désigné la Commission nationale du dialogue comme une plateforme essentielle pour aborder les problèmes profondément enracinés par la discussion plutôt que par la confrontation.

« De même que la barrière entre Dieu et l'humanité a été franchie par le Christ, nous devons résoudre nos conflits séculaires autour d'une table », a-t-il déclaré.

Considérant Timket comme une fête de révélation, marquant le moment où la mission du Christ est devenue publique, le Premier ministre a affirmé que l'Éthiopie vit actuellement sa propre période de révélation.

Le potentiel longtemps resté caché de la nation est en train d'émerger, comme en témoignent les progrès réalisés dans l'agriculture, les mines, le tourisme, la technologie, la diplomatie et l'industrie manufacturière, a-t-il noté.

Selon le Premier ministre, ces dernières années ont été consacrées à jeter les bases, à lever les anciens obstacles et à préparer le terrain pour le renouveau.

« Cette époque est révolue ; l'ère de la révélation de l'Éthiopie est arrivée », a-t-il déclaré, ajoutant que le pays avance avec la ferme résolution de ne jamais retomber dans les divisions du passé.

Enfin, le Premier ministre a félicité tous les Éthiopiens à l'occasion de la fête de Timket, la décrivant comme une célébration de la foi, des traditions et de la riche diversité culturelle du pays.

« C'est sans aucun doute le moment de l'Éthiopie », a-t-il affirmé, appelant les citoyens à aller de l'avant « toujours plus loin