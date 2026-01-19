Tunisie: Archives nationales du pays - Un colloque sur l'audiovisuel vivement contesté au nom de la souveraineté archivistique

TUNIS — Les Archives nationales de Tunisie ont vivement contesté l'organisation d'un colloque sur le patrimoine audiovisuel tunisien prévu fin janvier 2026 dans le cadre du programme PAMT2 (Programme d'appui aux médias en Tunisie 2), dénonçant une initiative qu'elles jugent non autorisée et attentatoire à la souveraineté archivistique nationale, selon un communiqué officiel publié dimanche par l'institution.

Dans ce texte au ton ferme, les Archives nationales affirment que le colloque annoncé sous le titre « Le patrimoine audiovisuel tunisien à l'ère du numérique » constitue une reprise explicite et non autorisée d'un colloque scientifique conçu et porté par elles-mêmes, organisé les 30 et 31 octobre 2025 avec la participation des institutions tunisiennes compétentes. Elles dénoncent une appropriation intellectuelle et institutionnelle d'un projet national existant, réalisée sans mandat ni concertation préalable.

L'institution alerte également sur une démarche visant, selon elle, à influencer les institutions tunisiennes à travers l'imposition de modèles et d'orientations stratégiques qualifiés d'« artificiels », au mépris des priorités nationales et des principes de souveraineté archivistique. Elle souligne en outre "la gravité de l'intégration, dans le programme du colloque contesté, de personnalités et d'institutions publiques sans consultation préalable ni accord officiel, y voyant "une instrumentalisation du capital public et symbolique national" destinée à créer "une caution institutionnelle fictive".

Les Archives nationales rappellent, dans leur communiqué, que la définition des stratégies nationales de gestion archivistique ne peut être déléguée à des acteurs externes ni construite sur des schémas importés sans adaptation nationale. Elles réaffirment que la préservation de la mémoire audiovisuelle tunisienne relève en premier lieu du leadership des institutions tunisiennes compétentes et du respect strict de l'éthique scientifique.

Sur le plan institutionnel, les Archives nationales de Tunisie mettent en avant leur ancrage historique et leurs capacités opérationnelles.

Les fonds dont disposent actuellement les Archives Nationales de Tunisie concernent l'histoire de la Tunisie de la fin du XV siècle jusqu'à présent. Le siège principal des Archives nationales, situé au boulevard 9 avril à Tunis, contient quarante-huit (48) magasins d'une capacité de cinquante-deux (52) kilomètres linéaires de documents, peut-on lire sur le site de cette institution.

L'institution dispose des espaces et des équipements nécessaires à une bonne conservation des documents. Les fonds profitent ainsi d'une protection fiable des différents facteurs de dégradation et restent exploitables le plus longtemps possible.

Les Archives nationales estiment disposer, "avec leurs partenaires tunisiens, d'un cadre juridique établi, d'outils normatifs et méthodologiques, de ressources humaines qualifiées et d'une expérience institutionnelle avérée" pour assurer la gestion, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine archivistique, y compris audiovisuel.

Réaffirmant leur engagement en faveur de la préservation, de la numérisation et de la valorisation des archives audiovisuelles tunisiennes, elles soulignent que ce chantier stratégique s'inscrit dans une vision nationale concertée et pleinement souveraine. « La mémoire nationale tunisienne se construit par les institutions tunisiennes, selon des priorités tunisiennes, au service exclusif de la Tunisie », conclut le communiqué, signé par le directeur général des Archives nationales, Hedi Jallab.