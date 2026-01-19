Togo: La Turquie mise sur l'excellence des étudiants togolais

Au total, 140 bourses d'études ont été accordées par la Turquie ces dernières années à des étudiants togolais, couvrant plusieurs domaines tels que les sciences, la médecine et l'ingénierie. Une dynamique que les autorités turques entendent non seulement maintenir, mais également intensifier dans les années à venir, dans le cadre du renforcement de la coopération éducative entre les deux pays.

Cette volonté a été réaffirmée par Muteber Kiliç, ambassadrice de la Turquie à Lomé, lors d'une rencontre avec Mama Omorou, ministre de l'Éducation. Les échanges ont porté sur les perspectives de développement du programme de bourses et sur les opportunités offertes aux étudiants désireux de poursuivre leurs études supérieures en Turquie.

Au-delà de l'appui financier, le programme turc se distingue par un accompagnement complet des étudiants, depuis la préparation académique jusqu'à leur intégration universitaire. Cette approche vise à garantir une expérience éducative de qualité, adaptée aux exigences des universités turques et aux besoins des apprenants.

Les bénéficiaires des bourses profitent de nombreux avantages, notamment l'inscription dans une université, une allocation mensuelle dont le montant varie selon le niveau d'études, la prise en charge intégrale des frais de formation, ainsi que des cours intensifs de langue turque, facilitant leur adaptation au système éducatif et à l'environnement culturel du pays d'accueil.

Le programme comprend également un volet spécifique dédié à la bourse d'excellence académique, réservé aux étudiants ayant obtenu des résultats remarquables. Cette distinction permet notamment de doubler le montant de l'allocation mensuelle habituelle, constituant ainsi un encouragement à l'excellence et à la performance académique.

Reconnues pour la qualité de leur enseignement et de leurs infrastructures, les universités turques attirent chaque année des milliers d'étudiants internationaux.