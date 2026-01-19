Ile Maurice: La doyenne de la République fête ses 110 ans

Entourée de ses proches et de ses compagnons de résidence, Olivette Labonne rayonnait d'une joie simple pour ses 110 ans. Benjamine d'une famille de quatre enfants, elle est née le 7 janvier 1916 à Saint-Pierre, au coeur de la Première Guerre mondiale.

Orpheline de mère à sept ans, cette couturière passionnée a exercé son métier en traversant un siècle et une décennie de bouleversements, avec grâce, résilience en élevant deux fils et deux filles dans l'amour du français et le respect des valeurs essentielles que sont le travail, la solidarité, l'humilité et l'intégrité en toute chose.

Pour son fils Daniel, la longévité d'Olivette Labonne tient à sa foi inébranlable, sa science des tisanes et des plantes médicinales, et sa grande générosité. Sa petite-fille Fiona a raconté avec émotion cette grand-mère, qui à la mort de ses parents lui a montré - aussi par l'exemple - à marcher droit, le coeur vaillant, les yeux ouverts, les mains à l'ouvrage et tendues aux autres. Olivette mère de coeur espère être là aux noces de Fiona dans quelques mois.

Le vice-président de la République Robert Hungley, ancien élève de son fils Daniel, lui a aussi rendu un hommage ému. «Je suis, pour ma part, toujours en admiration devant ce petit bout de femme qui m'a connu enfant, à Plaisance. Je suis touché et honoré d'avoir pu célébrer, avec ses proches, ce témoin vivant de notre histoire et de la mienne. Quelle leçon de vie ! Merci à la famille Labonne pour cet hommage vibrant. Ensemble, célébrons celles et ceux qui illuminent nos vies...»