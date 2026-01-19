Ile Maurice: Gestion de la flotte d'Air Mauritius - Le rapport Kroll attendu d'ici la fin de la semaine prochaine

Le conseil d'administration d'Air Mauritius Ltd est actuellement dans l'attente du rapport final de la firme internationale Kroll Middle East Consultancy Ltd, dont la remise est attendue vers la fin de la semaine prochaine, selon nos informations. Une fois ce document transmis, il devra être examiné par le board de la compagnie nationale ainsi que par les autorités concernées, notamment sur les décisions relatives à la vente et à la gestion des avions.

Cette enquête indépendante a été officiellement confiée à Kroll le 23 avril 2025, à l'issue d'un appel d'offres. Le mandat confié à la firme spécialisée porte sur une forensic investigation approfondie de plusieurs décisions majeures liées à la flotte d'Air Mauritius, prises sur une période couvrant l'administration volontaire de la compagnie ainsi que les années qui ont suivi.

Des Airbus passés au crible

Les termes de référence de cette enquête sont précis. Kroll est appelée à examiner, premièrement, la rationale ayant conduit à la vente ou à la disposition de cinq avions - soit deux Airbus A340-300, deux Airbus A319-100 et un Airbus A330-200 durant la période d'administration volontaire, entre 2020 et 2021. Deuxièmement, l'enquête porte sur le leasing de deux Airbus A330-200 en 2022, décision prise pour remplacer certains appareils jugés vieillissants ou techniquement problématiques. Enfin, Kroll doit également analyser la commande d'un avion supplémentaire, l'Airbus A350-900 en 2023, une décision qui continue de soulever des interrogations sur le plan financier et opérationnel.

Air Mauritius avait publiquement confirmé, dans un communiqué daté du samedi 14 juin 2025, qu'une équipe de Kroll était présente à Maurice afin d'examiner en détail les décisions prises durant cette période sensible. Le conseil d'administration avait alors souligné que cette vérification juridique visait à «faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles des avions ont été vendus, d'autres loués et d'autres encore commandés auprès du constructeur Airbus».

Ces décisions continuent, selon la compagnie, à peser lourdement sur ses opérations et sur sa structure de coûts. Durant l'administration volontaire, cinq avions avaient été cédés, alors que deux Airbus A330 plus anciens et affectés par des problèmes techniques avaient été loués pour maintenir les opérations. À cela s'ajoute la question des commandes d'appareils jugées excessives par rapport aux besoins réels de la compagnie.

Lors d'une conférence de presse tenue le 14 mars dernier, l'ancien président du conseil d'administration, Kremchand Beegoo, avait rappelé qu'il était initialement prévu qu'Air Mauritius acquière six Airbus A350, mais sept appareils avaient finalement été commandés, alors que la compagnie n'en avait pas l'utilité immédiate. Chaque avion étant estimé à environ 195 millions de dollars américains, cette décision est appelée à avoir un impact financier considérable sur plusieurs années.

Dans ce contexte, Kroll est chargée de vérifier la conformité des appels d'offres liés à ces acquisitions, notamment au regard des législations anticorruption et antiblanchiment. Le choix de recourir à des experts étrangers a été justifié par la volonté de garantir l'indépendance de l'enquête. «À Maurice, tout le monde se connaît», avait souligné Kremchand Beegoo pour expliquer cette décision.

Plus de Rs 1 milliard de «net loss»

Les chiffres liés aux ventes d'avions mettent en évidence l'ampleur des pertes enregistrées. Durant l'exercice financier 2017-2018, Air Mauritius avait procédé à la disposition d'un Airbus A340-300 dans le cadre d'un sale and lease back, entraînant une perte de Rs 107,8millions.

Au cours de l'exercice 2021-2022, période durant laquelle la compagnie était sous administration volontaire, plusieurs ventes ont été effectuées. En juin 2021, deux Airbus A319-100 ont été cédés, générant des pertes à hauteur de Rs 338,1 millions. En novembre 2021, la vente d'un Airbus A330-200 a entraîné une perte supplémentaire de Rs 637 millions.

Il est également mis en lumière qu'en juin 2021, Air Mauritius avait conclu un consignment agreement avec une société privée pour le démantèlement de deux Airbus A340-300, destinés à être vendus sous forme de pièces détachées. La valeur estimée de cette opération était de Rs 220,5 millions. Toutefois, le montant effectivement perçu pour la disposition partielle de ces deux appareils s'est élevé à Rs 151,9 millions, dont Rs 83,3 millions sont revenus à Air Mauritius. Selon la formule convenue, la compagnie a enregistré une perte de Rs 137,2 millions sur cette opération.

Au total, le net loss enregistré sur l'ensemble des ventes d'avions s'élève à Rs 1,220 milliard, un chiffre qui alimente les interrogations sur la gestion de la flotte durant cette période critique.