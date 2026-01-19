Tunisie: La Petite île Kuriat reçoit le label SMILO 'IN PROGRESS' pour son engagement environnemental

Tunis — La petite Kuriat, l'une des deux îles de l'archipel du même nom située au large de Monastir, a obtenu le label « SMILO - IN PROGRESS », ainsi que des récompenses dans les domaines de la biodiversité, du paysage et de l'énergie, à l'issue du processus d'évaluation mené en septembre dernier, a annoncé dimanche l'association « Notre Grand Bleu ».

Validé par le Conseil d'administration de SMILO (Small Islands Organisation), ce label reconnaît officiellement les efforts de l'île pour protéger la biodiversité, valoriser son paysage naturel et renforcer la transition énergétique.

La démarche SMILO repose sur un processus d'évaluation rigoureux : création d'un comité insulaire, élaboration d'un diagnostic territorial, mise en oeuvre d'actions concrètes et évaluation finale attestant des progrès accomplis vers une gestion durable des ressources insulaires.

Créée le 7 décembre 2016, SMILO est une association française opérant à l'international. Elle accompagne des îles de moins de 150 km² dans leur transition écologique et les aide à gérer durablement leurs ressources, tout en favorisant l'échange de bonnes pratiques et la coopération entre îles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette distinction marque une étape clé dans le parcours d'engagement de la Petite Kuriat vers une gestion responsable et durable de ce site naturel unique, tout en renforçant la motivation des acteurs locaux à poursuivre et intensifier les initiatives environnementales déjà engagées », souligne Notre Grand Bleu.

Situé au nord-est du cap de Monastir, à environ vingt kilomètres du continent, l'archipel de Kuriat est constitué de deux petites îles, reconnues pour leur richesse écologique et leur paysage préservé.