Sénégal: Espace - Le pays annonce le lancement d'un deuxième satellite cette année

Le Sénégal entend renforcer sa souveraineté sur le plan spatial en procédant au lancement d'un deuxième satellite, Gaindesat-1b en 2026. L'annonce a été faite, jeudi dernier, par le professeur Gayane Faye, coordonnateur du projet Sénégal Satellite (Sensat) lors de la rentrée académique 2025-2026, du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds).

La politique spatiale du Sénégal pourrait se retrouver avec une nouvelle étoile dans l'espace. Le jeudi 15 janvier 2026, à l'occasion de la rentrée académique du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), le professeur Gayane Faye, coordinateur de Sensat, a révélé que notre pays va mettre sur orbite, en 2026, un nouveau satellite, GaindeSat-1B.

Cette annonce a été faite lors de la conférence sur le thème : la politique spatiale du Sénégal, enjeux et perspectives. Selon le directeur du laboratoire en télédétection appliquée (Lta) de l'Ucad, le nouvel outil va participer à renforcer notre souveraineté dans le domaine spatial. « Nous allons mettre sur orbite un nouveau satellite (GaindeSat-1b) en 2026 pour renforcer notre indépendance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un monde ultra-compétitif, il faut se donner les moyens d'acquérir des outils propres capables de produire des données spatiales », dit l'enseignant-chercheur. Ce nouveau satellite, assure l'universitaire, va rejoindre le premier mis en orbite en août 2024, avec comme ambition de renforcer la souveraineté et la sécurité nationale du pays en matière d'informations et de recueil de données satellitaires. « Il est impossible d'avoir une souveraineté territoriale sans souveraineté informationnelle.

On ne peut pas parler de défense sans faire référence au spatial et à l'accès des technologies de surveillance des villes et des frontières », déclare-t-il. Selon M. Faye, le spatial est aussi devenu un enjeu d'essor économique pour tous les pays du monde. Il ajoute que beaucoup de métiers et autres activités découlant des retombées du spatial sont désormais vitaux pour l'économie moderne. « Aujourd'hui, des domaines comme les télécommunications par satellite, l'observation de la terre et la géolocalisation sont essentiels pour faire fonctionner l'économie réelle.

Selon plusieurs études, un milliard de FCfa investi dans le spatial peut générer 70 milliards de FCfa pour l'économie réelle. Le spatial est ainsi un grand pourvoyeur d'emplois en permettant de faire fonctionner un écosystème économique », déclare-t-il. M. Faye indique aussi que les défis liés à la souveraineté économique peuvent être relevés avec l'aide des données satellitaires.

« Les piliers de notre économie reposent sur la pêche, les mines, l'agriculture et l'élevage. En outre, avec des fonctionnalités comme le Gps, on peut suivre le bétail à tout moment. Les satellites nous permettent d'assurer la surveillance de nos côtes et des zones minières pour garantir leur pérennité », soutient-il. « Les diverses données provenant des satellites peuvent aussi servir à lutter contre la pêche et l'exploitation minière illégale. Elles permettent également de mieux étudier les catastrophes naturelles comme les inondations, la dégradation des sols et l'érosion côtière », conclut-il.

Le premier satellite sénégalais Gaindesat-1a a été lancé avec succès en août 2024, depuis la base américaine de Vandenberg. De type CubeSat 1U, il est dédié à la collecte de données environnementales et à l'imagerie, des applications jugées stratégiques pour la gestion des ressources naturelles, la surveillance du territoire et l'observation climatique.