Afrique: Finale CAN 2025 - Le Consul général du Sénégal à Casablanca appelle au fair-play et à la fraternité sénégalo-marocaine

À quelques heures de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, prévue ce dimanche 18 janvier (19h GMT) entre le Sénégal et le Maroc, le Consulat général du Sénégal à Casablanca a lancé un appel solennel au calme, à la retenue et au respect mutuel.

Dans un communiqué rendu public ce 17 janvier, l'autorité consulaire s'est réjouie de l'affiche de cette finale opposant « deux pays amis et frères », soulignant qu'elle symbolise avant tout l'unité, les valeurs partagées et les liens humains profonds qui unissent les deux nations.

Au-delà de l'enjeu sportif, le Consul général rappelle que l'esprit de fair-play doit prévaloir en toutes circonstances. Le sport, et le football en particulier, a toujours joué un rôle fédérateur en rapprochant les peuples, en favorisant le brassage culturel et en renforçant les relations entre les nations africaines, souligne le communiqué.

Cette finale est ainsi présentée comme une occasion de mettre en lumière l'excellence du football africain, mais également la solidité des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre le Sénégal et le Maroc, deux pays porteurs d'une vision commune d'une Afrique unie et tournée vers l'avenir.

Le Consulat général en appelle enfin au sens des responsabilités de tous, afin que cette rencontre demeure une véritable fête du sport, de la convivialité et de l'unité africaine.