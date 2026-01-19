Tunisie: ARP - Election, lundi, en plénière, des membres des commissions permanentes

Tunis — Les élections des membres des Commissions permanentes de l'Assemblée des représentants du peuple se dérouleront, en plénière, demain lundi, à partir de 10h, selon un communiqué de l'ARP.

L'Assemblée des représentants du peuple dispose de treize (13) commissions permanentes auxquelles sont confiées des missions législatives, de contrôle et électorales. Dans ce cadre, elles sont chargées, en particulier, de l'étude des projets et propositions de lois soumis pour examen à l'Assemblée et d'apporter les amendements qu'elles jugent nécessaires avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que de l'examen de toutes les questions dont elles sont saisies et le suivi des dossiers et affaires relevant de leur compétence, selon l'article 49 du règlement intérieur de l'ARP.

Chaque député appartient obligatoirement à l'une des commissions permanentes de l'Assemblée, à moins qu'il ne soit membre au bureau de l'Assemblée.

Pour la composition de ces commission, l'article 52 du règlement intérieur prévoit que la commission de législation générale et la commission des finances et du budget comptent chacune quinze (15) membres. Le reste des commissions permanentes sont composées de dix (10) membres au moins et de onze (11) membres au plus chacune.

Ci-dessous la liste des commissions permanentes de l'ARP:

*Commission de législation générale

*Commission des finances et du budget

*Commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l'étranger et de la migration

*Commission des droits et des libertés

*Commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l'infrastructure et de l'aménagement urbain

*Commission de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et hydrique et de pêche

*Commission de l'industrie, du commerce, des richesses naturelles, de l'énergie et de l'environnement

*Commission du tourisme, de la culture, des services et de l'artisanat

*Commission de la santé, des affaires de la femme et de la famille et des affaires sociales

*Commission de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et du sport

*Commission de l'organisation et du développement de l'administration, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption

*Commission de la défense, de la sécurité et des forces portant d'armes

*Commission du règlement intérieur, des lois électorales, des lois parlementaires et de la fonction législative