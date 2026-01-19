Congo-Brazzaville: Le président de l'AS Cheminots, Francky Loemba, propose une vision de sortie de crise

Au nom des constitués nationaux et des forces vives de la nation, le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a sollicité, le 7 janvier, à l'occasion de la cérémonie d'échange des voeux de Nouvel An avec le couple présidentiel, l'implication du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, dans la résolution de la crise qui secoue le football et le handball congolais depuis un certain moment. A ce sujet, le président de l'AS Cheminots, Francky Loemba, a esquissé quelques des pistes de solution.

Grâce à cette demande d'implication faite au président de la République, le journaliste Arsène Sévérin a invité à sa première émission Poker CFD Live de 2026 Francky Loemba, président de l'AS Cheminots de Pointe-Noire. Cette émission s'est déroulée quelques jours avant la finale de la trente-cinquième CAN au Maroc, à un moment où le football congolais s'enfonce dans les incertitudes, à en obtenir que son ballon ne tourne plus rond !

Ce qu'il faut retenir de cette interview

Pour le président de l'AS des Cheminots, le football congolais bascule. L'heure n'est plus à ajouter des commentaires à l'interpellation d'Auguste Iloki. Parmi les souhaits qu'il a exprimé, il a appelé prioritairement de ses voeux l'urgence de voir le football renaître de ses cendres et que les Congolais le retrouvent au point de continuer à pratiquer cette discipline. Du cafouillage actuel ambiant, il suggère de casser les codes, d'échanger des idées et de montrer que l'on peut encore s'écouter, échanger, construire ensemble une équipe-type pour le renouveau du football.

En substance, dans son approche, le but est de retrouver la paix en passant par une ouverture de vues plus large, via une consultation plus large également, afin que toutes les parties prenantes à cette crise s'impliquent, mettant de surcroît un terme aux incompréhensions d'antan. « Il faut de l'apaisement dans notre football ; cela nécessite de bannir nos égos, ce qui permettra de valablement le réorganiser », a-t-il confié. Ce n'est qu'une fois cette étape cruciale franchie qu'il sera possible de reconstruire ensemble et connaître, par la suite, un vrai redémarrage des instances à tous les niveaux.

« Aujourd'hui, on ne doit plus regarder cette question du sport en général, mais en particulier du football, en termes de qui a fait quoi, qui a dit quoi. Aujourd'hui, ce qui doit nous préoccuper, c'est de savoir quelles sont les conditions pour que les choses retrouvent leur fonctionnement normal », a-t-il expliqué.

Francky Loemba a également répondu à propos de l'origine de la subvention, et de comment elle s'est aussitôt évanouie ! Lors de la saison 2012-2013, sur instruction du Chef de l'État, une subvention de 500 millions de FCFA avait été allouée aux clubs, leur permettant de recevoir chacun 50 millions de FCFA. Ce fut l'unique saison où les clubs reçurent la subvention étatique. Depuis lors, ils perçoivent de la Fédération une enveloppe passée de 2 millions à, récemment, 3 millions. Les clubs attendent donc que l'État, qui est quand même lui-aussi garant du bon fonctionnement du football, revienne au tour de table et rétablisse légitimement, et avec régularité, sa contribution, comme c'est la pratique dans les pays voisins.

Pour remettre le train sur les rails et ne plus voir le football en queue de peloton au niveau continental, Francky Loemba a formulé son voeu le plus ardent pour cette année nouvelle : « que chacun mette un peu d'eau dans son vin et que chacun pense avant tout en tant que République du Congo au point d'avoir un regard à l'endroit de cette jeunesse sportive saine, cette jeunesse qui pratique le football. Un regard également à l'adresse de tous ces passionnés qui ne peuvent plus fréquenter les stades parce que nos querelles et nos conflits perdurent et engendrent une stagnation. Non, ce n'est plus possible ! Nous aimons la République du Congo, nous devons faire de telle sorte que le sport en général se pratique et, encore un peu plus, le football ».