Afrique: L'Éthiopie, en tant que partenaire essentiel des BRICS, dispose d'une expérience approfondie et diversifiée dans plusieurs secteurs - Ambassadeur indien

Addis-Abeba — L'Éthiopie est un partenaire majeur des BRICS, contribuant par une vaste connaissance et une expertise approfondie dans l'ensemble des domaines d'action du groupe, a déclaré à l'ENA l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai.

Il convient de rappeler que l'Inde a assumé la présidence des BRICS à compter du 1er janvier 2026.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA), l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a affirmé que l'Éthiopie constitue un partenaire de tout premier plan des BRICS, contribuant par un vaste savoir et une expertise reconnue dans l'ensemble des domaines d'activité du groupement.

Il a indiqué que les priorités de la présidence indienne pour l'année en cours visent notamment à promouvoir l'innovation et à instaurer un écosystème permettant aux pays en développement de définir et de mettre en oeuvre leurs propres modèles de développement.

En tant que grande nation en développement du continent africain, l'Éthiopie prendra part à la majorité des événements majeurs organisés dans le cadre des BRICS tout au long de l'année, a-t-il précisé.

Selon l'ambassadeur Rai, la participation active de l'Éthiopie renforce la dynamique de solidarité Sud-Sud et enrichit les travaux du groupe grâce à l'expérience diversifiée du pays.

Il a souligné que l'Éthiopie apporte une expertise notable dans des domaines tels que la croissance verte, la rénovation urbaine et les technologies respectueuses de l'environnement, tout en jouant un rôle de leadership essentiel pour la promotion de la paix dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes.

Abordant la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et l'Inde, l'ambassadeur a rappelé que l'Éthiopie est un partenaire clé du Sud global et que de vastes opportunités de collaboration existent entre les deux pays.

La santé, l'agriculture et la sécurité alimentaire figurent parmi les secteurs prioritaires, a-t-il indiqué, soulignant que l'Inde dispose de technologies avancées dans des domaines tels que les nanofertilisants, les technologies semencières, la transformation agroalimentaire et les variétés agricoles résistantes au changement climatique.

S'agissant de l'innovation, l'ambassadeur a annoncé que l'Inde accueillera en février prochain un sommet international consacré à l'impact de l'intelligence artificielle, précisant qu'une invitation officielle a été adressée au gouvernement éthiopien.

Il a ajouté que l'intelligence artificielle, également inscrite parmi les priorités du gouvernement éthiopien, constitue un domaine stratégique dans lequel les deux pays peuvent renforcer leur coopération.

Concernant la réforme économique nationale de l'Éthiopie, l'ambassadeur Rai a salué l'ouverture des secteurs bancaire, financier et des technologies financières, notant que l'Inde possède une solide expertise dans ces domaines et se tient prête à partager son expérience.

Il a rappelé que l'Inde a récemment mis en oeuvre avec succès sa stratégie numérique grâce à une infrastructure publique numérique garantissant une identité numérique aux citoyens, laquelle sert de socle à la fourniture efficace de services publics. « Nous sommes engagés à accompagner l'Éthiopie dans cette démarche », a-t-il affirmé.

L'Éthiopie a, pour sa part, lancé en décembre 2025 l'initiative Digital Ethiopia 2030 (DE2030), s'appuyant sur Digital Ethiopia 2025, afin de mener une transformation numérique globale axée sur la souveraineté numérique, des services centrés sur le citoyen, une croissance inclusive, le développement des infrastructures numériques et le positionnement du pays comme pôle technologique régional.