Ethiopie: Le dialogue national en phase finale après un processus inclusif - Président de la Chambre des représentants

Addis-Abeba — Selon le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, le dialogue national éthiopien, auquel ont participé tous les segments de la société, est parvenu à son étape critique et finale.

Créée par la Chambre des représentants du peuple en vertu de la proclamation n° 1265/2022, la Commission nationale du dialogue éthiopien est une institution indépendante chargée de conduire un dialogue inclusif destiné à résoudre les divergences fondamentales d'opinions et de visions en Éthiopie.

Son objectif principal est de parvenir à un consensus national à travers de vastes consultations publiques inclusives portant sur les grandes questions d'intérêt national.

Dans ce cadre, la Commission a achevé les processus d'identification des participants et de collecte des points inscrits à l'ordre du jour concernant les principales problématiques nationales appelées à être débattues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle est désormais entrée dans la phase finale du processus, a indiqué le président.

S'exprimant auprès de l'Agence de nouvelle éthiopienne, le président a précisé que la Commission menait un dialogue actif, marqué par une participation significative de citoyens éthiopiens profondément engagés sur les enjeux nationaux.

Selon lui, la Commission a accompli un travail approfondi au niveau des États régionaux, des administrations municipales ainsi qu'auprès de la diaspora, en recueillant les propositions d'ordre du jour et en identifiant les participants au dialogue principal.

Il a également souligné que de nombreuses parties prenantes -- notamment des organisations de la société civile, des universitaires et d'autres composantes de la société -- ont pris part au processus.

Ce dialogue constitue ainsi un exercice de consultation inédit et productif, au cours duquel les Éthiopiens ont contribué par des idées qu'ils jugent essentielles pour l'avenir et l'intérêt supérieur de leur pays.

Le président Tagesse a par ailleurs fait savoir qu'une méthodologie claire avait été élaborée afin d'orienter et de mettre en oeuvre la phase finale du dialogue, appelant l'ensemble des parties prenantes à assumer pleinement leurs responsabilités pour garantir l'achèvement du processus.

Il a rappelé que le dialogue national offre une opportunité cruciale d'aborder des questions complexes liées à l'histoire, au droit et à la gouvernance.

À cet égard, le président de la Chambre des représentants du peuple a exhorté les parties prenantes de la région du Tigray à s'engager activement dans le dialogue en cours et à contribuer à son succès.

Soulignant le vaste potentiel et les riches ressources de l'Éthiopie, il a affirmé que les Éthiopiens sont capables de parvenir à des résultats remarquables grâce au dialogue, à l'échange constructif et à la compréhension mutuelle.

Il a enfin réitéré que la Chambre des représentants du peuple apporte un soutien constant au processus de dialogue national, notamment par l'adoption de cadres juridiques appropriés et la mise en place d'institutions chargées de suivre de près sa mise en oeuvre.

Le président a conclu en affirmant que le gouvernement est disposé à appliquer les conclusions du dialogue national, dès lors qu'elles reflètent la volonté et la décision du peuple.