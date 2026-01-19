Afrique: CAN 2025, le bronze pour les Super Eagles, la médaille en chocolat pour l'Egypte

Dans la petite finale, le Nigeria a battu l'Egypte aux tirs au but et rentre à Abuja avec la neuvième médaille de bronze de son histoire.

A Casablanca, le Nigeria a disputé une deuxième série de tirs au but, avec davantage de réussite que celle perdue, mardi, en demi-finale face au Maroc.

Les Super Eagles peuvent remercier leur gardien, Stanley Nwabali qui a stoppé les tentatives de Salah et Marmoush. Et offre à son équipe la médaille de bronze de cette CAN 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec une équipe très remaniée (Osimhen, Lookman, Iwobi sur le banc), les Super Eagles ont globalement dominé la rencontre.

Les triples champions d'Afrique (1980, 1994 et 2013) ont d'ailleurs vu l'arbitre annuler deux buts d'Adams et Lookman : le premier pour une faute peu évidente d'Onuachu sur Fathi (39e) et le second pour un hors-jeu réel d'Adams (47e).

Le Nigeria aurait peut-être aussi pu bénéficier d'un penalty pour une poussette de Fathi sur Adams (80e).

Qu'importe puisque le résultat de la séance de tirs au but reflète finalement le contenu du match et récompense l'équipe la plus joueuse du tournoi.

Notons que si le Nigeria est, avec le Ghana, l'équipe qui a perdu le plus grand nombre de finales (cinq en 1984, 1988, 1990, 2000 et 2023). A l'inverse, les Super Eagles ont gagné leurs neuf petites finales. Pas sûr que cela les console, mais cela méritait d'être écrit.