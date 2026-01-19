Congo-Kinshasa: Huit civils exécutés par des présumés miliciens de Tchini ya Tuna près de Bunia

Huit personnes, enlevées il y a une semaine par des présumés miliciens de Tchini ya Tuna dans la localité de Balingina, située à plus de soixante kilomètres de Bunia, ont été exécutées sommairement par leurs ravisseurs.

'information est rapportée ce samedi 17 janvier par la Société civile du Congo dans le territoire d'Irumu.

Selon cette structure citoyenne, la majorité des victimes étaient des agriculteurs. Parmi elles, figurent trois femmes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans leur rapport de monitoring, des activistes des droits de l'homme d'Irumu indiquent avoir été alertés vendredi par la population de l'exécution sommaire de huit civils appartenant tous à une même communauté.

Les miliciens de Tchini ya Tuna, actifs dans cette entité, sont pointés du doigt comme auteurs de ces actes.

Les défenseurs des droits humains condamnent vivement cette tuerie, qu'ils qualifient de crime contre l'humanité.

Ils exigent l'ouverture d'enquêtes minutieuses afin d'identifier les auteurs de ce carnage et de les traduire en justice. Ces activistes appellent la justice militaire à dépêcher une équipe d'enquêteurs à Balingina pour établir les responsabilités. C'est ce qu'a déclaré leur coordonnateur, Augustin Kasereka.

De leur côté, des notables locaux de Vonkutu plaident pour le déploiement des forces de sécurité dans cette entité afin d'assurer la protection des populations civiles.

La milice Tchini ya Tuna, très active dans la chefferie de Walese Vonkutu, fait partie des cinq groupes armés signataires de l'acte d'engagement d'Aru 2 pour la cessation des hostilités.