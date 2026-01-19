Afrique: CAN 2025 - La FSF se félicite de la mise en place d'un dispositif sécuritaire autour des Lions à Rabat

La Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est félicitée, samedi, des mesures prises par les autorités marocaines pour mettre en place un dispositif sécuritaire permettant d'assurer une préparation en toute sécurité de l'équipe nationale du Sénégal pour la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Cette finale oppose, dimanche à 20h00 (heure locale), le Sénégal au Maroc, pays hôte de cette édition, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

En provenance de Tanger, les Lions de la Teranga sont arrivés, vendredi, à Rabat pour la finale de la CAN 2025, dans un désordre total à la gare de Rabat-Agdal.

Les joueurs sénégalais se sont retrouvés au milieu d'une foule dense de supporters sans cordon de sécurité adéquat, soulevant des inquiétudes pour leur intégrité physique.

La FSF a exprimé, dans un communiqué publié le même jour, "ses vives inquiétudes" face à ces dysfonctionnements constatés à l'arrivée des Lions à Rabat, appelant la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d'organisation local à prendre des "mesures correctives immédiates".

Vingt-quatre après "des mesures de sécurité ont été effectivement renforcées, ce samedi, autour des Lions, garantissant désormais une préparation dans la quiétude, la sécurité et la sérénité de l'ensemble de la délégation sénégalaise", selon l'instance dirigeante du football sénégalais.

La FSF précise qu'en plus des mesures sécuritaires, les autorités marocaines ont mis à la disposition des Lions "le stade annexe olympique de Rabat" pour leurs entrainements.

Le site d'entraînement de l'équipe nationale a été formellement confirmé, mettant ainsi fin aux incertitudes entourant la préparation des Lions.

La FSF signale qu'une séance d'entrainement de l'équipe nationale a pu se tenir samedi à partir de 17h00 à l'annexe complexe du stade olympique de Rabat.

Elle a ainsi tenu à saluer "la disponibilité, l'écoute et la diligence des autorités marocaines, particulièrement du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF)".

Elle se félicite "de l'intervention personnelle du président de la FRMF, qui a permis d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations soulevées, dans un esprit de fraternité, de respect mutuel et de coopération sportive."