Afrique: Classement FIFA - Une 12e place mondiale historique pour les Lions

Dakar — Le Sénégal, champion d'Afrique, a réalisé un bond de sept places dans le dernier classement mondial de la FIFA et occupe désormais, pour la première fois de son histoire, la 12e place mondiale, tout en conservant sa deuxième position africaine, indique un communiqué de l'instance dirigeante du football mondial rendu public lundi.

Vainqueur de la CAN 2025, le Sénégal a été récompensé pour sa « performance remarquable » lors de la compétition, selon la FIFA.

Malgré la déception de la finale, le Maroc, pays hôte de la CAN 2025, progresse également. Première nation africaine au classement FIFA, il gagne trois rangs pour se hisser à la 8e place mondiale. Finaliste malheureux, le Maroc peut se consoler en retrouvant le top 10 mondial pour la première fois depuis avril 1998, atteignant ainsi son meilleur classement historique.

Demi-finaliste de la CAN 2025, le Nigeria a réalisé un bond remarquable de 12 places, passant de la 38e à la 26e position mondiale. Les Super Eagles reprennent ainsi la troisième place africaine à l'Algérie.

Malgré une progression de six rangs au niveau mondial, l'Algérie recule au classement africain et occupe désormais la quatrième place. Elle passe de la 38e à la 26e position mondiale.

L'Égypte, également demi-finaliste, gagne trois rangs pour se hisser à la 31e place mondiale, mais perd une position au niveau africain, où elle est désormais cinquième.

Avec cinq places gagnées, la Côte d'Ivoire, quart de finaliste de la CAN 2025, occupe la 37e place mondiale. Elle progresse d'un rang sur le plan africain, passant de la sixième à la cinquième place.

Autre quart de finaliste, le Cameroun a réalisé un bond exceptionnel de 12 places. Les Lions indomptables sont désormais 45es mondiaux et passent de la 10e à la 7e place au classement africain.

Éliminée en huitièmes de finale, la Tunisie chute de six rangs, passant de la 41e à la 47e place mondiale et de la 6e à la 8e place africaine.

La Guinée équatoriale enregistre le plus fort recul, avec une perte de dix places au classement mondial. Elle occupe désormais la 107e position mondiale et recule de la 21e à la 24e place sur le plan africain.

Au sommet du classement mondial, aucun changement n'est à signaler. L'Espagne conserve la première place, devant l'Argentine, championne du monde en titre, tandis que la France reste troisième. La Croatie, en revanche, sort du top 10 mondial et se retrouve à la 11e place (-1).

Le prochain classement FIFA est attendu le 1er avril 2026.