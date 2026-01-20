Madagascar: Fracture numérique - Près de 26,2 millions de Malgaches non connectés à Internet

La connectivité n'est toujours pas un levier de développement à Madagascar.

En 2025-2026, l'utilisation d'Internet à Madagascar continue de progresser en nombre d'utilisateurs, mais sans véritable percée. Derrière des chiffres en hausse se cache, en effet, une fracture numérique persistante.

Selon les dernières analyses publiées par Kepios à partir de données issues de sources internationales reconnues, Madagascar comptait 6,71 millions d'utilisateurs d'Internet en octobre 2025. Cela représente 20,4% de la population totale, un taux faible qui place encore la Grande île parmi les pays les moins connectés. En un an, le pays a gagné 158 000 internautes, soit une hausse de 2,4% réel.

Cette progression, en apparence encourageante, révèle toutefois une réalité plus contrastée. Le rythme de croissance du nombre d'internautes serait identique à celui de la population, ce qui expliquerait la stagnation du taux de pénétration. Autrement dit, Madagascar gagne des utilisateurs d'Internet, mais pas suffisamment pour élargir la part de la population connectée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Près de 26,2 millions de Malgaches, soit 79,6% de la population, se retrouvent ainsi hors ligne fin 2025. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs structurels tels que le coût élevé de la connexion, la couverture réseau inégale, et les fortes disparités entre zones urbaines et rurales. Il est clair que, dans un pays à la population très jeune, cette fracture numérique constitue un enjeu majeur pour l'éducation, l'emploi et l'inclusion économique. Pour l'heure, l'accès à Internet reste un privilège plutôt qu'un levier de développement pour la majorité des Malgaches.